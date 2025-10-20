SPORT

Iuliu Mureșan a revenit la CFR Cluj! Nelu Varga: ”Ne-am pus de acord imediat”

20 octombrie 20250 commentarii

Iuliu Mureșan este, de luni, noul președinte al lui CFR Cluj! Acesta revine la gruparea din Gruia după 7 ani, după ce s-a aflat la conducerea acestuia vreme de 17 ani, răstimp în care feroviarii au câștigat nu mai puțin de opt trofee.

Patronul ”vișiniilor” a confirmat mutarea de la vârful clubului clujean.

„M-am înțeles cu Iuliu Mureșan. E noul președinte al lui CFR Cluj! De la ora 13:00 începe. Și mă bucur foarte mult. Am decis să-l aleg pe el. A fost o discuție foarte rapidă, ne-am pus de acord imediat.

E un om pe care-l cunosc foarte bine și-l stimez foarte mult. Îmi place caracterul lui. E clujean, știe clubul foarte bine, știe ce presiune și ce pretenții sunt aici. În plus, a demonstrat în nenumărate rânduri că știe cum se gestionează și se conduce un club de talia lui CFR Cluj. Am analizat foarte bine această decizie, am cântărit fiecare plus și fiecare minus al celor doi de pe lista mea. A fost o decizie grea, dar sunt sigur că e cea mai bună!

A făcut o treabă excelentă aici în precedentul mandat, a pus umărul la creșterea echipei. Sunt foarte fericit. Sunt sigur că totul va merge foarte bine, iar el cu Mandorlini vor duce clubul spre primele locuri. Le urmez mult succes”, a spus Varga.

”Sunt fericit de alegerea lui Neluțu, eu cred că o alegere mai bună nu putea fi, după plecarea lui Cristi Balaj, cu care am lucrat foarte bine. Revenirea lui Iuliu e o victorie a clubului, dacă vreți. Am lucrat cu el cu mulți ani în urmă și de fiecare dată am avut un raport bun.

Mureșan are CFR-ul în sânge, iubește acest club mai mult ca orice altceva. L-aș descrie ca fiind un președinte precis, atent în tot ceea ce face și foarte apropiat de echipă, contează enorm în fotbalul de astăzi”, a spus și Andrea Mandorlini, antrenorul feroviarilor, referitor la noul președinte al clubului.

Iuliu Mureșan a mai condus clubul timp de 17 ani, din 2001 în 2018, el și Arpad Paszkany fiind cei care au și creat echipa care a devenit multiplă campioană națională și cu participări mai mult decât onorante în Champions League.

Iuliu Mureșan a decis să iasă din lumea fotbalului în urmă cu 3 ani, când demisiona din funcția de președinte al celor de la Dinamo București.

