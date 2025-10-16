EXTERNE

Italia: 5,7 milioane de persoane, aflate în sărăcie absolută în 2024

16 octombrie 20250 commentarii

 

Peste 2,2 milioane de gospodării din Italia trăiau în 2024 în stare de sărăcie absolută, potrivit datelor furnizate marţi de institutul de statistică Istat, preluate de ANSA.

Această cifră reprezintă 8,4% dintre gospodării, cu un total de 5,7 milioane de persoane, ceea ce înseamnă că 9,8% dintre locuitori s-au aflat în sărăcie absolută anul trecut.

Procentul familiilor aflate în sărăcie absolută a rămas constant faţă de 2023, însă cel al persoanelor a crescut uşor de la 9,7%.

Sărăcia absolută este caracterizată prin imposibilitatea de a-şi procura bunurile şi serviciile considerate esenţiale, şi variază în funcţie de localitate şi de situaţia familială, mai ales de numărul de copii.

Incidenţa sărăciei absolute a crescut la 30,4% în cazul familiilor cu cel puţin un cetăţean străin, şi la 35,2% în familiile formate exclusiv din străini, însă a scăzut la 6,2% pentru familiile formate doar din italieni.

Potrivit Istat, numărul persoanelor aflate în sărăcie absolută anul trecut a inclus 1,238 milioane de minori, adică 13,8% din totalul acestora.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

OMS solicită politici dure anti-alcool în vederea scăderii numărului de cazuri de cancer

Hegseth cere aliaţilor din NATO să cumpere mai multe arme americane pentru Ucraina

Zelenski revocă cetățenia primarului din Odesa, pe fondul unui conflict cu liderii locali

Ucraina ordonă evacuarea familiilor cu copii din 40 de oraşe din regiunea Harkiv

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.