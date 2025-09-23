Actualitate

Israelul a întărit prezenţa militară pe toate fronturile

23 septembrie 20250 commentarii

Armata israeliană a anunţat luni că a întărit toate fronturile sale de luptă cu forţe aeriene, terestre şi navale pe parcursul sărbătoririi Anului Nou evreiesc, relatează Reuters.

La începutul acestui an, presa israeliană a scris că armata a pus capăt îndelungatei practici de a acorda permisii la nivel de unitate în timpul sărbătorilor.

Decizia a venit după o anchetă militară care a constatat că mişcarea palestiniană islamistă Hamas a profitat de prezenţa redusă a trupelor israeliene de-a lungul frontierei cu Fâşia Gaza, pe 7 octombrie 2023, în timpul unei sărbători evreieşti, pentru a lansa atacul care a dus la actualul război, potrivit relatărilor din mass-media.

Anul Nou evreiesc începe luni, 22 septembrie, şi se încheie miercuri.

