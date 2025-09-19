EXTERNE

Israel/Gaza – Amnesty cere oprirea sprijinului statelor şi companiilor pentru „sistemul de apartheid” şi „genocid”

19 septembrie 20250 commentarii

AFP

Organizaţia Amnesty International a lansat joi un apel către state şi companii să înceteze activităţile care „contribuie direct sau indirect” la „sistemul de apartheid împotriva palestinienilor” aflaţi sub control israelian şi la „genocidul din Gaza”.

ONG-ul vizează în mod specific cincisprezece companii, atât israeliene, cât şi străine, pentru care „Amnesty International a adunat dovezi credibile ale contribuţiei lor la acţiunile ilegale ale Israelului”.

Această listă neexhaustivă include, de exemplu, producătorul american de aeronave Boeing, ale cărui muniţii au fost utilizate în Fâşia Gaza, compania chineză Hikvision, lider mondial în tehnologia de recunoaştere facială, şi producătorul american de software Palantir, care furnizează servicii armatei şi agenţiilor de informaţii israeliene.

Lista include şi companii cu caracter exclusiv non-militar, precum producătorul spaniol de echipamente feroviare CAF sau conglomeratul sud-coreean HD Hyundai, ale cărui „echipamente grele au fost utilizate pe scară largă în distrugerea” locuinţelor şi infrastructurii palestiniene din teritoriile ocupate.

Raportul Amnesty vine în urma celui a peste 80 de ONG-uri, între care Oxfam şi Liga pentru Drepturile Omului, care au cerut luni statelor şi companiilor, în special celor europene, să pună capăt „comerţului cu aşezările israeliene ilegale” din teritoriile palestiniene ocupate.


Pentru prima dată, o comisie de anchetă internaţională mandatată de ONU a acuzat marţi Israelul de comiterea unui „genocid” în Gaza din octombrie 2023, cu intenţia de a-i „distruge” pe palestinieni.

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Papa Leon al XIV-lea exclude orice reformă doctrinară privind femeile şi credincioşii LGBT+

Mariah Carey a susţinut un concert pe o scenă plutitoare în Amazonia

Trump jubilează după anularea programului de televiziune al lui Jimmy Kimmel de la ABC

Rușii, ”zgârciți” cu nord-coreenii. Phenianul primește prea puțin în schimbul sprijinului militar oferit

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.