Ioan Ovidiu Sabău: ”Să ne așteptăm la un meci greu cu Csikszereda”

3 octombrie 20250 commentarii

U Cluj joacă sâmbătă, la Miercurea Ciuc, cu Csikszereda, într-o partidă din etapa a 12-a din SuperLigă. Ioan Ovidiu Sabău spune că acest meci e o șansă pentru formația sa de a se apropia de locurile de play-off, dar că este conștient de dificultatea partidei.

„Nu va fi absolut deloc ușor să luăm trei puncte. Aparent, Csikszereda pare o echipă modestă, dar chiar am văzut dimineața meciurile pe care le-au avut, chiar și cel cu FCSB, în care a egalat spre final. E o echipă care încearcă să se lege de orice e posibil pentru a-și reveni și pentru a-și recăpăta încrederea. E clar că nu e o atmosferă bună, e și normal după atâtea meciuri din care nu au câștigat niciunul și atunci vor căuta să se lege de orice. Vor fi foarte motivați, am și discutat cu băieții să ne așteptăm la un meci greu. Va trebui să fim la fel de concentrați ca adversarul, să alergăm la fel sau mai mult și să ne dorim mai mult victoria. E un moment important pentru noi. Câștigând acest joc, ne putem apropia din nou de play-off.

Atmosfera nu e bună deloc, ne-am fi așteptat să câștigăm cu CFR, nu suntem într-un moment deloc bun, dar am trecut prin momente și mai grele. E o presiune în plus pe fiecare dintre noi, simțim, chiar dacă știu și citesc foarte puțin din ce se spune. Cunosc problemele care sunt, știu ce am de făcut, dar am nevoie de timp. Sunt preocupat să găsesc soluții, să-i ajut pe jucători ca ei să ajute echipa și să-și recâștige încrederea. Ce ține de mine, voi face tot ce pot ca să readuc această echipă acolo unde îi este locul, în play-off și să-i fac pe fanii noștri mândri de echipa lor. La următoarele jocuri, acesta este obiectivul meu. Lucrez foarte mult la mentalul jucătorilor, sunt lângă ei, îi voi susține și cred că-i voi ajuta să devină iar jucători importanți în Superligă și ne vom bucura de momente frumoase, nu de tristețe, de supărări, de nemulțumiri.

Simion e încă accidentat, nu e refăcut. Pe Gheorghiță încă nu putem conta. A revenit Bic, fiind suspendat. Alte probleme nu sunt, în afară de Lukic, care e suspendat și ceilalți jucători care nu sunt refăcuți. Murgia e un jucător în care eu cred foarte mult, are potențial, ar putea să ajute echipa mult mai mult. Voi fi lângă el, încerc să-l ajut”, a spus tehnicianul Universității, lînaintea meciului de sâmbătă.

U Cluj este pe locul 9, cu 14 puncte, în timp de Csikszereda este penultima în clasament, cu doar 5 puncte. Partida se va disputa cu începere de la ora 15.00.

