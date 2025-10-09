EXTERNE

Între front și politică: ”rivalul” lui Zelensky respinge ideea că și-ar face partid și cere unitate în timp de război

9 octombrie 20250 commentarii

Ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit și fostul comandant al armatei, Valerii Zalujnyi, a respins speculațiile privind o eventuală intrare a sa în politică. Într-o postare pe Facebook, el a declarat  că nu are în plan lansarea unui partid și că nu sprijină organizarea de alegeri până la încheierea războiului cu Rusia.

Declarația vine după ce revista Intelligence Online a relatat că mai mulți oficiali militari ucraineni ar fi fost abordați în numele său pentru a se înscrie pe listele unui nou partid politic.

Este regretabil că, deși avem posibilitatea de a verifica informațiile, chiar mass-media noastră este cea care răspândește atât de ușor dezinformarea — într-o țară aflată în război. Din păcate, nu mai este o surpriză că acest lucru se întâmplă adesea în sincron cu propaganda rusă”, a scris Zalujnyi. Fostul comandant a adăugat că oricine primește oferte „în numele său” de a se alătura unei organizații politice ar trebui să sesizeze imediat autoritățile:Nu creez partide politice și nu am nicio afiliere cu vreo forță politică.”

Constituția Ucrainei interzice organizarea de alegeri cât timp este în vigoare legea marțială. Totuși, în ultimele luni, speculațiile privind un posibil viitor politic al lui Zalujnyi s-au intensificat, mai ales după ce acesta a fost demis din funcția de comandant-șef al armatei în februarie 2024 și numit ambasador în Marea Britanie.

În prezent, sondajele sunt neconcludente: Zalujnyi se bucură de o popularitate ridicată, depășindu-i pe președintele Volodimir Zelensky și pe șeful serviciilor de informații militare, Kirilo Budanov. Cu toate acestea, dacă s-ar organiza acum alegeri, majoritatea sondajelor ar indica, totuși, o victorie a lui Zelenski.

