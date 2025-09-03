EXTERNE

Într-un sat afgan, cutremurul nu a cruţat nicio familie

3 septembrie 20250 commentarii

 

În satul Wadir, nicio casă nu a fost cruţată: aici, în estul Afganistanului, de la cutremurul produs acum două nopți, în fiecare casă s-a înregistrat cel puţin un mort sau un rănit, în timp ce nicio locuinţă nu a mai rămas în picioare, relatează luni.

În acest peisaj devastat, unde pluteşte cadavrul unei vaci într-un loc, al unei capre în altul şi peste tot bucăţi de rame de lemn care s-au prabuşit ca nişte castele de cărţii, mirosul morţii este copleşitor.

În faţa a ceea ce a fost odată o casă de lut, salvatorii au fost întâmpinaţi ca eroi în timp ce coborau din elicopter, iar sătenii au încercat să cureţe molozul cu lopeţile sau manual.

„Când am evacuat o femeie a spus că este îngrijorată pentru copiii ei care erau încă înăuntru”, a declarat salvatorul pentru AFP, înainte să continue operaţiunea.

La miezul nopţii, în timp ce se simţeau încă noi cutremure, a început numărătoarea inversă sumbră.

Mii de răniţi se află înghesuiţi în spitale, unde medicii şi asistentele sunt ocupate cu cei aduşi pe tărgi.

Peste 800 de persoane au murit şi mai mult de 2.700 au fost rănite în estul Afganistanului după un cutremur de pământ cu magnitudinea 6 produs în noaptea de duminică spre luni, urmat de cel puţin cinci replici seismice, care au fost resimţite la distanţe de câteva sute de kilometri, notează AFP.

