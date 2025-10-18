ADMINISTRAȚIE

Instituțiile publice din județul Cluj cu datorii la stat

18 octombrie 20250 commentarii

Toate instituţiile publice care au datorii la bugetul de stat vor fi notificate, iar săptămâna viitoare va fi publicată şi lista companiilor publice cu datorii la stat, a declarat vineri prim-ministrul Ilie Bolojan. ANAF a publicat vineri lista instituțiilor publice care aveau datorii fiscale neachitate până la 31 august 2025, printre acestea fiind inclusiv instituții în subordinea Guvernului.

Astăzi, Finanţele au publicat, cred că în jurul prânzului acum, situaţia datoriilor pe care instituţiile publice le au la bugetul de stat, încă nu s-a mai întâmplat asta.

or primi notificări toţi. Primării, spitale şi aşa mai departe, care şi ele până acum se considerau scutite de a respecta legea.

De ce? Pentru că ce făcea Guvernul? Nu-şi bugetau ultimele luni ale anului, în mod intenţionat, creau o presiune pe salarii – „domnule, nu avem bani de salarii“ – şi atunci venea Guvernul printr-o hotărâre şi le dădea aceşti bani.

Or, este anormal ca cei care fac asta, an de an, să fie finanţaţi. Acum au fost notificaţi, aceste date sunt publice”, a afirmat Ilie Bolojan, vineri, la Radio România Actualităţi, citat de Agerpres.

În total, sunt 511 instituții și companii care au datorii la bugetul de stat. Între acestea 225 sunt primării – 200 de comune, 20 de orașe și cinci municipii.  Pe lângă primării, mai au datorii la bugetul de stat și 30 de școli primare și gimnaziale, 5 licee, 26 de spitale, 2 tribunale și 5 parchete.

Premierul a anunţat că săptămâna viitoare vor fi publicate şi datoriile companiilor de stat.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a informat instituţiile şi autorităţile publice, cu datorii fiscale neachitate până la 31 august 2025, în sumă totală de 582,901 milioane de lei, că trebuie să îşi plătească aceste obligaţii.

„Conform articolului 7 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ANAF are rolul de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor, inclusiv a instituţiilor publice, la plata impozitelor şi contribuţiilor sociale datorate”, arată sursa citată, într-un comunicat.

Pentru a încuraja achitarea acestor sume, la începutul lunii noiembrie 2025, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice care înregistrează restanţe.

Scopul acestor notificări este informarea instituţiilor despre obligaţiile restante, îndrumarea acestora către conformarea la plată, prezentarea posibilităţilor de a accesa facilităţi fiscale, în condiţiile legii.

Instituţiile şi autorităţile publice pot solicita eşalonarea clasică a plăţii datoriilor, fără a fi necesară constituirea de garanţii, datorită statutului lor juridic.

ANAF subliniază că neachitarea datoriilor restante va duce la luarea măsurilor legale pentru recuperarea sumelor datorate. 

Pe primul loc în topul datoriilor la stat se află Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, aflată in subordinea Ministerului Agriculturii, care are obligații fiscale neachitate de peste 136,5 milioane de lei.

Pe locul secund se află Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare (I.N.C.D.I.F. – „ISPIF” București) care are restanțe de peste 87 de milioane de lei, în timp ce Ministerul Antreprenoriatului și Turismului se află pe locul trei cu datorii de aproape 30 milioane de lei.

Pe listă se află însă și instituții în subordinea Guvernului, precum Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) cu datorii de peste 218.000 lei ori Agenţia pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, care are restanțe de peste 57.000 de lei.

Pe lista cu instituții cu datorii la stat apar și entități din județul Cluj. Acestea sunt: Comisariatul Regional pentru protecția Consumatorului-Cluj-382334 lei; Școala Gimnazială din comuna Sic-109,946 lei; Palatul Copiilor Cluj-99,915 lei;

