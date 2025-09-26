EDUCAȚIE

Înscrieri cursuri de formare ca subofițeri sanitari

26 septembrie 2025

Până în data de 24 octombrie 2025, Ministerul Apărării Naționale organizează o nouă campanie de recrutare pentru cetățenii care doresc să devină subofițeri sanitari, asistenți medicali, în activitate în Armata României, urmând cursul de formare a acestei categorii de personal, informează reprezentanții Centrului militar zonal Cluj. Susținerea probelor de selecție se desfășoară până în data de 31 octombrie 2025, iar examenul de admitere va avea loc în data de 17 decembrie 2025. Perioada de desfășurare a cursului este 26 ianuarie – 5 iunie 2026. La finalizarea studiilor, absolvenții cursului de formare a subofițerilor sanitari vor primi primul grad de subofițer și vor fi repartizați într-o unitate militară sau într-un spital militar, pe un post de subofițer asistent medical generalist. Pentru mai multe informații, consiliere de specialitate şi înscriere, cei interesați pot contacta Biroul Informare-Recrutare din cadrul Centrului militar zonal Cluj sau la numerele de telefon 0264-433067, int. 119 sau 127 sau 0769054977 de luni-vineri, între orele 08:00-16:00 (marți 10:00-18:00).

T.S.

