ECONOMIE

Înregistrarea unei firme nu înseamnă brand

11 septembrie 20250 commentarii

 

Înregistrarea unei firme nu echivalează cu deţinerea dreptului legal asupra numelui ca brand, iar lipsa unei mărci înregistrate poate duce la pierderi semnificative – financiare, juridice şi de imagine – indiferent de notorietatea companiei, atenţionează experţii în proprietate intelectuală. Un exemplu recent, semnalat pe 27 august 2025, este pierderea drepturilor asupra mărcii „SIDEX”, un nume emblematic pentru industria siderurgică românească. Deşi grupul Liberty Steel, deţinut de omul de afaceri Sanjeev Gupta, este succesorul combinatului SIDEX Galaţi şi a continuat să folosească denumirea în comunicări oficiale şi pe piaţa muncii, compania a fost notificată că marca „SIDEX” a fost deja înregistrată de o altă entitate, fără legătură cu activitatea sa.

„Situaţia nu este singulară. Foarte mulţi antreprenori cred că dacă au o firmă cu un anumit nume, acel nume le aparţine şi ca brand. În realitate, doar înregistrarea ca marcă îţi oferă drepturi exclusive. În lipsa ei, oricine poate înregistra acel brand şi îţi poate interzice folosirea lui”, explică Radu Bozocea, expert în proprietate intelectuală. Potrivit acestuia, înainte de a investi în identitatea vizuală, promovare sau ambalaje, antreprenorii ar trebui să verifice disponibilitatea mărcii în bazele de date oficiale. Printre resursele recomandate se numără: inregistrare-marci.ro – oferă verificări preliminare, asistate de specialişti; TMView – pentru căutări individuale la nivel european şi WIPO Global Brand Database – pentru mărci internaţionale.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Majorarea plafonului TVA are implicații ample

Elevii din Cluj încep școala fără lapte la corn

Zona din proximitatea Spitalului Regional de Urgență din Florești rămâne vineri zece ore fără gaz

Atenție: Mesaje false trimise în numele ANAF!

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.