INTERNE

Incident violent într-un subsol din Turda

14 septembrie 20250 commentarii

Un tânăr de 26 de ani din Turda, aflat sub control judiciar într-un dosar de furt, a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat un bărbat și l-ar fi lipsit de libertate într-un subsol dezafectat. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 9 septembrie, iar pe 13 septembrie, tânărul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au pus în executare, în data de 11 septembrie a.c., în intervalul orar 12:00 – 14:00, un mandat de aducere emis pe numele unui tânăr în vârstă de 26 de ani, domiciliat în municipiul Turda. Acesta se afla deja sub măsura controlului judiciar într-o altă cauză penală, în care este cercetat pentru infracțiuni de furt.

Conform verificărilor efectuate de polițiști, în noaptea de 9 septembrie a.c., în jurul orei 01:00, tânărul ar fi agresat un bărbat de 32 de ani, într-un subsol dezafectat al unui imobil din municipiu. Pe fondul unui conflict spontan, agresorul i-ar fi aplicat victimei mai multe lovituri cu pumnii în zona feței și a coastelor, provocându-i leziuni. Ulterior, când bărbatul ar fi încercat să părăsească încăperea, tânărul s-ar fi poziționat în dreptul ușii, împiedicându-l să iasă, privându-l astfel de libertate de mișcare.

În urma administrării probatoriului, în data de 11 septembrie, față de persoana în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de 13 septembrie, aceasta a fost prezentată în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Turda. Instanța a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii întregii activități infracționale a tânărului.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Arestați după ce au încercat să-și recupereze banii cu pumnii

Scandal cu bâte pe străzile unui mare oraș al României: un mort și patru răniți

13 septembrie-Ziua Pompierilor

La Mulți Ani, pompieri clujeni, eroi ai zilelor noastre

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.