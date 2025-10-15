EXTERNE

Începutul păcii sau doar o încetare a focului?!

15 octombrie 20250 commentarii

Paul Farkas

Fără doar și poate cei doi ani ce au urmat atacului bestial din 7 octombrie 2023 al grupului terorist Hamas, lăsând în urma lor dezastru, crime, mult sânge și moarte, cei doi ani au creat suferințe de neînchipuit în rândul familiilor și al poporului israelian. Hamas avea directive clare de la Iran – distrugerea totală a Israelului și a evreilor din întreaga lume. Iată însă că ambițiile Iranului, Hizballah, Houthi și Hamas au fost năruite, înfrânte și vor fi oprite și în viitor.

Dar astăzi când sărbătorim Simhat Tora, la doi ani de la dezastrul din 7 octombrie 2023, sărbătorim în același timp și reîntoarcerea celor 20 de ostateci la familiile lor primind astfel o nouă șansă la viață, o nouă șansă de a se bucura de familie, societate și țară. Majoritatea ostaticilor, deși mobili și zâmbitori, sunt deosebit de slabi iar unii vizibil bolnavi. Nu e de mirare că la ora aceasta sunt internați în spitale și încep un tratament agresiv de reabilitare și de vindecare grabnică.

Alta este situația celor 28 de ostateci decedați în captivitate. Majoritatea sunt dispăruți printre ruinele Gâzei, iar teroriștii Hamas , în ciuda promisiunilor, n-au găsit decât patru cadavre până-n prezent. Va fi nevoie de eforturi considerabile, chiar internaționale, pentru a-i găsi și a-i aduce acasă pentru odihnă veșnică.

Hamas se reorganizează și amenință, deși mandatul lor este foarte scurt și destinat numai ca polițiști vremelnici. Deja ei fac declarații belicoase de reorganizare, reînarmare și distrugere totală a poporului israelian. Nu încape nicio îndoială că au intenții foarte serioase de a se ține de cuvânt, dar nu încape nicio îndoială că Israelul îi va opri de fiecare dată când vor încerca așa ceva.

Israelul vede în oprirea acestui devastator război o șansă de a înainta spre o pace adevărată. Hamas și unele țări dubioase, dar puternic înarmate din lume, văd cu totul altceva: acuze false de genocid, de colonialism, de sionism, de asuprire a populațiilor care nu sunt evreiești. Adevărul e că sunt dovezi indubitabile că totul este o mare minciună servită de teroriștii Hamas și de țările cointeresate în distrugerea Israelului sau cel puțin în denigrarea poporului evreu. Iată că tonele de dolari investite de Iran, Qatar și altele în universitățile vestului pentru a schimba total discursul într-unul antisemit și antiisraelian a creat probleme majore nu doar Israelului ci și înseși țărilor în cauză. Zeci de mii de idioți utili din același Vest și-au pus pe față năframa palestiniană și au răcnit din fundul bojocilor slogane de distrugere a israelienilor de la râu la mare, adică distrugerea totală.

Acest armistițiu, acest sfârșit de război nu va avea nicio șansă fără încrederea și participarea țărilor arabe, fără girul marilor puteri. Deja Iran denunță această înțelegere, acest sfârșit de război. Oare s-au gândit ce le aduce alternativa războiului ? Moarte și distrugere !

Însă președintele SUA, Donald Trump a spus-o cât se poate de clar în discursul său călduros din Knesset: Israel a trecut prin încercări și dificultăți incomensurabile de-a lungul istoriei și de fiecare dată a supraviețuit. La fel va supraviețui în vecii vecilor.

 

