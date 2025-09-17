ADMINISTRAȚIE

Începe proiectarea tronsonului Poarta Sălajului – Nuşfalău al Autostrăzii Transilvania

17 septembrie 20250 commentarii

 

Ordinul de începere pentru proiectarea tronsonului Poarta Sălajului – Nuşfalău al Autostrăzii Transilvania a fost emis, potrivit unei postări publicate marţi pe pagina de Facebook a USR Sălaj.

Tronsonul, cu o lungime de 41 de kilometri, este situat integral în judeţul Sălaj şi este considerat cel mai complex şi cel mai costisitor sector de autostradă din România, valoarea contractului ridicându-se la aproape şapte miliarde de lei.

Asocierea Makyol – Ozaltin este constructorul desemnat pentru realizarea investiţiei de interes public „Proiectarea şi Execuţia Autostrăzii Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea, Secţiunea 3B: Mihăieşti – Suplacu de Barcău, Subsecţiunea 3B3: Poarta Sălajului – Zalău, inclusiv Tunel rutier la profil autostradă în Zona Meseş şi Subsecţiunea 3B4: Zalău – Nuşfalău”.

Proiectul prevede realizarea tunelului Meseş, cu o lungime de aproape trei kilometri, peste şapte kilometri de poduri şi viaducte, precum şi lucrări ample de consolidare a versanţilor, într-o zonă cu istoric de alunecări de teren.

Conform sursei citate, etapa de proiectare va dura 18 luni, iar execuţia lucrărilor trebuie finalizată în maximum cinci ani.

Odată încheiat, tronsonul va asigura conectarea completă a Autostrăzii Transilvania şi va facilita legătura rutieră modernă între Oradea, Zalău, Cluj, Târgu Mureş şi reţeaua europeană de autostrăzi.

