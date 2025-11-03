EVENIMENT

Incendiu la un apartament din Cluj-Napoca. Persoană rănită grav

3 noiembrie 20250 commentarii

Un bărbat a fost rănit grav, în această dimineață, în urma unui incendiu care a izbucnit într-un apartament situat pe strada Constantin Brâncuși din municipiul Cluj-Napoca.

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit de urgență cu două autospeciale de stingere, o autoscară și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă. La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau într-o cameră a unui apartament aflat la etajul al treilea, existând riscul extinderii incendiului la locuința de deasupra.

Bărbatul, care prezenta multiple traumatisme, a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior intubat de echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă și transportat la spital.

Zece persoane s-au autoevacuat din imobil la solicitarea pompierilor, ca măsură de precauție.

Incendiul a fost lichidat, iar forțele de intervenție au acționat pentru înlăturarea efectelor negative produse de flăcări. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului este în curs de stabilire.

