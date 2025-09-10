EXTERNE

În faţa mai multor moschei din Franţa s-au găsit capete de porc

10 septembrie 20250 commentarii

În faţa mai multor moschei din Paris şi din regiunea capitalei Franţei au fost găsite marţi dimineaţa capete de porc, a anunţat pe X prefectul poliţiei metropolei, Laurent Nunez, citat de AFP.

Oficialul a condamnat „actele abjecte” şi a anunţat că a fost deschisă „imediat” o anchetă şi că „se face totul pentru identificarea autorilor”.

O sursă informată despre dosar a precizat că fragmentele de animale despre care musulmanii consideră că îi pângăresc au fost descoperite pe căi de acces publice la Paris şi în departamentele Seine-Saint-Denis de la est şi Hauts-de-Seine de la sud-vest de capitală.

Constatările poliţiei încă nu se încheiaseră. Ministrul de interne Bruno Retailleau şi-a declarat pe X „întregul sprijin pentru oficialii şi credincioşii moscheilor afectate de aceste provocări insuportabile” şi a apreciat că „atacurile împotriva lăcaşurilor de cult sunt de o laşitate nemăsurată”.

 

