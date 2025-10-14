ADMINISTRAȚIE

Huedin: Parcul Tineretului va fi modernizat pentru tineri, familii și comunitate

14 octombrie 20250 commentarii

Primăria orașului Huedin a inițiat un proiect de modernizare a Parcului Tineretului, situat pe strada Avram Iancu, cu scopul de a crea o zonă de agrement modernă, atractivă și sigură pentru locuitorii orașului.

Investiția vizează reabilitarea completă a parcului pe o suprafață de aproximativ 805 metri pătrați și include mai multe lucrări: realizarea de alei pietonale pavate cu dale de beton; demolarea și refacerea împrejmuirii cu panouri bordurate, pentru o vizibilitate mai bună către stadion; instalarea unui iluminat public ecologic, cu 22 de stâlpi dotați cu lămpi LED; montarea unui sistem de supraveghere video cu 8 camere IP, pentru siguranța vizitatorilor; plantarea de copaci pentru umbrirea aleilor și refacerea zonelor afectate de furtuni; instalarea unei cișmele și suplimentarea băncilor; amenajarea instalațiilor electrice și de împământare pentru un consum eficient și sigur.

Proiectul se aliniază obiectivelor GAL Napoca Porolissum și Planului de Acțiune Locală pentru dezvoltare durabilă, contribuind la creșterea calității vieții locuitorilor.

Finanțarea va fi asigurată prin fonduri europene nerambursabile, în cadrul apelului „Frumuseți rurale”, Măsura DR 36 LEADER – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, cu o valoare maximă de 80.000 euro, prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

„Ne dorim un parc modern, sigur și prietenos pentru toți cetățenii, în special pentru copii și tineri. Acest proiect face parte dintr-un plan mai amplu de reamenajare urbană, prin care Huedinul devine un oraș mai verde și mai atractiv”, a declarat Mircea Moroșan, primarul orașului Huedin.

În prezent, proiectul se află în proces de evaluare, iar rezultatele privind aprobarea și calendarul de începere a lucrărilor vor fi comunicate la începutul anului viitor.

