HUB-ul Educațional Borhanci, vizitat de ministrul Dragoș Pîslaru

11 octombrie 20250 commentarii

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul HUB-ului Educațional Borhanci, un proiect estimat la 100 de milioane de euro, finanțat din fonduri europene, naționale și locale.

„I-am prezentat ministrului Dragoș Pîslaru, de la Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, șantierul școlii din cadrul HUB-ul educațional din Borhanci, împreună cu reprezentanții ADR, dl Marcel Boloș (director general) și dna Hegedüs Csilla, și echipa Primăriei municipiului Cluj-Napoca, dl viceprimar Dan Tarcea, dl Claudiu Ielciu (manager proiect) și dl Bogdan Revesz (șef serviciu fonduri europene)”, a transmis primarul Emil Boc.

HUB-ul educațional din Borhanci integrează: o școală gimnazială cu 27 de săli de clasă, 3 laboratoare, bibliotecă, sală de sport de 584 mp, sală de mese, cabinete medicale și psihologice; grădiniță, creșă, liceu, bazin de înot, o bază sportivă, drum de acces și pădure-parc, în premieră pentru un campus educațional.

Lucrările la unitatea școlară sunt realizate în proporție de 65%, termenul de finalizare fiind asumat prin calendarul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Primarul Emil Boc i-a explicat ministrului Pîslaru importanța acestui proiect nu doar pentru Cluj-Napoca, ci pentru întreaga regiune, HUB-ul educațional urmând să ofere condiții de învățământ la cele mai înalte standarde europene.

„Școala face parte din cel mai mare proiect educațional al municipiului, HUB-ul Educațional Borhanci, în valoare de 100 milioane de euro și care cuprinde: bazin de înot, creșă, grădiniță, școală, liceu și sală de sport și drum de acces, bază sportivă și pădure parc”, a subliniat edilul.

„Aceste obiective urmează să fie finalizate în calendarul asumat de primărie împreună cu guvernul României prin PNRR”, a mai transmis Emil Boc.

