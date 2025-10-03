SPORT

Handbalistele Universității, prima apariție în fața propriilor fani în acest sezon

3 octombrie 20250 commentarii

Echipa de handbal feminin U Cluj va disputa, duminică, primul meci pe teren propriu din acest sezon cu CSU Oradea, într-o confruntare din cadrul etapei a 3-a a campionatului, prima în fața propriilor suporteri.

„Ne așteptăm la un meci greu din partea echipei bihorene, deoarece fiecare echipă își joacă șansa până la final și nimeni nu se dă deoparte. Vrem să facem un meci frumos și să ne bucurăm de handbal, așa că vom trage până la final pentru a obține cele două puncte”, a spus interul dreapta al clujencelor, Cristina Irimia.

Partida se va juca duminică, de la ora 15.00, în Sala Sporturilor „Horia Demian”.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Debut în campionat pentru baschetbalistele de la U Cluj

Ioan Ovidiu Sabău: ”Să ne așteptăm la un meci greu cu Csikszereda”

Americanul Daron Russell, de la U-BT Cluj, va juca pentru naționala României

Debut cu stângul pentru U BT în Euro CUP

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.