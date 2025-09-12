POLITICĂ

Grindeanu folosește exemplul Clujului pentru a contesta reducerile din administrație

12 septembrie 20250 commentarii

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a dat exemplul Primăriei Cluj-Napoca pentru a argumenta că reducerile de personal din administrația publică nu trebuie aplicate mecanic, fără analize temeinice. „Am discutat și cu domnul Boc; dânsul are în primărie, de exemplu, un serviciu de parcări. N-are societate separată, funcționează foarte bine. Dacă aș face societate, aș avea costuri mai mari și s-ar vedea pe altă coloană la bunuri și servicii. Nu am rezolvat nimic. De aceea am spus: nu merge să tai 25%, 45% sau 75% fără să ai o țintă clară. Ținta este reducerea cheltuielilor publice”, a explicat Grindeanu.

El a subliniat că social-democrații își doresc ca orice reducere de personal să se facă în baza unor analize concrete, pentru a stabili numărul optim de angajați în funcție de mărimea localităților. „De exemplu, în comune de până în 1.500 de locuitori, standardul ar fi între 8 și 10 angajați, cu tot cu primar. De la 1.500 la 2.500 de locuitori, între 10 și 15. Lucrăm la o matrice, o bază de calcul aplicabilă tuturor unităților de acest tip”, a explicat președintele interimar al PSD.

Grindeanu a mai spus că există un grup de lucru format din reprezentanți ai tuturor partidelor din coaliție, care analizează variante de reducere a cheltuielilor fără a concedia angajați. „Există primării, chiar și în București, unde poți externaliza servicii fără să scazi eficiența sau să reduci personalul în mod arbitrar”, a adăugat el, dând exemplul Primăriei Sectorului 6.

În plus, Grindeanu a precizat că există și excepții, precum instituțiile culturale, cele din domeniul social sau sportive, unde reducerile inițiale propuse de Guvern nu se aplică.

Emil Boc și Sorin Grindeanu păstrează o relație excelentă din perioada când au colaborat pentru proiectul metroului clujean. Boc și, pe atunci, ministrul transporturilor Grindeanu, obișnuiau să se complimenteze reciproc în diverse ocazii.

 

 

