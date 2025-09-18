EXTERNE

Grecia a fost lovită de variola ovină

18 septembrie 20250 commentarii

 

Fermierii din Grecia se confruntă cu riscul unei interdicţii la nivel naţional privind deplasarea caprelor şi oilor, dacă medicii veterinari şi crescătorii de animale nu intensifică controalele sanitare şi măsurile de igienă pentru a limita un focar de variolă ovină, a anunţat marţi Guvernul de la Atena, transmite Reuters.

Focarul de variolă ovină a rezultat deja în sacrificarea a aproximativ 2% din efectivele de ovine şi caprine ale Greciei, arată datele Ministerului Agriculturii.

Variola la ovine şi caprine nu se răspândeşte la oameni, dar ameninţă să crească preţurile cărnii de oaie şi capră pentru grecii care se confruntă deja cu o criză a costului vieţii şi, totodată, să dea o lovitură serioasă exporturilor de brânză feta, fabricată din lapte de capră şi oaie. Peste 260.000 de oi şi capre au fost sacrificate, iar aproximativ 1.100 de ferme din Grecia au fost închise după ce autorităţile au detectat peste 2.400 de cazuri ale acestei boli extrem de contagioase în rândul oilor şi caprelor în perioada august 2024-august 2025, conform datelor furnizate de Ministerul Agriculturii. Majoritatea cazurilor au fost raportate în iulie şi august.

Un plan de 10 zile anunţat luni cere crescătorilor de animale să înăsprească măsurile de biosecuritate pentru turmele lor, medicilor veterinari să intensifice inspecţiile la ferme şi autorităţilor locale să înfiinţeze puncte de dezinfecţie pentru a controla mişcarea turmelor în întreaga ţară.

Următoarele 10 zile vor fi decisive pentru a evita o interdicţie generală privind deplasarea oilor şi caprelor în întreaga ţară, a declarat marţi adjunctul ministrului Agriculturii, Christos Kellas, pentru postul public de televiziune ERT. „Aceasta ar însemna o îngheţare a comerţului. Nu vor livra lapte, nu vor livra carne, nu vor exista sacrificări în toată ţara”, a spus Kellas.

