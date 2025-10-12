ADMINISTRAȚIE

Gloria uitată a Clujului

12 octombrie 20250 commentarii

11 octombrie, comemorată doar de cetățeni

După 1989, Ziua Eliberării Clujului a fost marcată an de an la 11 octombrie la Monumentul Glorie Ostașului Român din centrul orașului. Începând cu 2009, manifestările dedicate acestui moment au fost organizate de municipalitatea clujeană în Cimitirul Militar de pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. Motivul organizării în Cimitirul Militar a ceremonialului dedicat zilei de 11 octombrie a fost legat de faptul că festivitățile de la Monumentul Glorie Ostașului Român perturbă traficul auto de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989.

Manifestările cuprindeau o slujbă de pomenire a eroilor, discursuri, depuneri de coroane și defilarea gărzii de onoare. După 2020, nu s-a mai organizat niciun ceremonial pentru celebrarea zilei de 11 octombrie când Clujul a fost eliberat de horthysti. Totul s-a rezumat la arborarea Drapelului României, la depunerea unei coroane de flori și la aprinderea „Flăcării Veșnice” din Cimitirul Militar. Și în acest an Primăria Cluj-Napoca a procedat la fel prin doi reprezentanți ai Direcției de Cultură. Practic aceasta a fost toată acțiunea oficială dedicată Zilei Eliberării Clujului, fără prezența publicului și fără discursuri.

Pentru a da o mai mare vizibilitate acestui moment și a crea o piedică în calea uitării, a indiferenței și a ștergerii memoriei colective, mai mulți membri ai Partidului Glasul Neamului veniți din toate colțurile țării au organizat sâmbătă o festivitate dedicată memoriei celor care s-au jertfit pentru ca orașul Cluj-Napoca să revină României. Astfel, începând cu ora 10, a fost organizată o slujbă de pomenire oficiată de un preot ortodox din Gherla după care s-au susținut discursuri iar la final s-au depus coroane de flori.

Au participat delegații ale Partidului Glasul Neamului din județele Hunedoara, Galați, Bacău, Tulcea, Suceava, Iași, Cluj și Satu Mare, și reprezentanții Partidului România Noastră, prin Gheorghe Funar și Petru Mîndru.

Au rostit alocuțiuni și discursuri actorul Emanuiel Petran, Elena Carmen Popescu, Daniela Ciută din partea Asociației românilor expulzați și refugiați filiala Carei, Tudorel Șopîrlă, Gheorghe Funar, Valentin Ene, Eduard Ștefan Verbuță și Silvestru Rădăuți Bălan.

Au recitat poezii patriotice Emanuiel Petran, Daniela Ciută și Elena Carmen Popescu.

Inițiatorul evenimentului a fost actorul Emanuiel Petran, fondator al Partidului Glasul Neamului. El a declarat că Partidul Glasul Neamului a fost singura formațiune care a organizat la Cluj-Napoca, în Cimitirul Eroilor celebrarea zilei de 11 octombrie 1944, Ziua Eliberării Clujului de sub ocupația horthystă și a comemorat jertfa ostașilor români căzuti pentru eliberarea țării. „Rușine autorităților române, cele care au ajuns să conducă Clujul și țara datorita jertfei eroilor români, și care nu organizează comemorarea lor, dar merg sa asculte drepți așa zisul imn secuiesc!”, a transmis Emanuiel Petran.

