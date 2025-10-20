SOCIAL

Garden of Lights – Albă ca Zăpada” la Grădina Botanică „Alexandru Borza”

20 octombrie 20250 commentarii

Începând cu 24 octombrie 2025, Grădina Botanică „Alexandru Borza” se transformă într-un tărâm de poveste, odată cu deschiderea expoziției internaționale de lumini „Garden of Lights – Albă ca Zăpada”, anunță organizatorii evenimentului.

Astfel, echipa Garden of Lights România transmite că expoziția aduce la Cluj una dintre cele mai frumoase reinterpretări vizuale ale poveștii clasice: „Pe traseul expoziției, vizitatorii vor străbate pădurea fermecată, vor descoperi căsuța piticilor, vor păși pe aleea cu diamante, iar la final vor fi martorii momentului magic al trezirii prințesei într-un spectacol de lumină și sunet. Scenografia de mari dimensiuni, miile de felinare colorate și proiecțiile multimedia transformă Grădina Botanică într-o simfonie de lumină și emoție, unde fiecare vizitator devine parte din poveste”.

Vizitatorii vor avea parte de tunelul de lumină de 44 de metri, perfect pentru fotografii și amintiri de familie, fântâna multimedia, câmpul de flori luminoase, pădurea fermecată și mina de diamante a piticilor. „Ne dorim ca fiecare vizitator să simtă că povestea prinde viață. Că magia copilăriei nu se pierde niciodată, ci doar așteaptă să fie redescoperită în lumină și culoare.”, arată aceiași organizatori. Biletele sunt disponibile cu reducere de 40% –40% dacă sunt achiziționate până la 23 octombrie, iar copiii sub trei ani beneficiază de acces gratuit. De asemenea, cei interesați pot apeleze la abonamentul sezon , cu acces nelimitat pe toată durata expoziției (24 octombrie 2025 15 februarie 2026). Programul este: luni–joi: 17:00 – 21:00, casa de bilete: 16:45 – 20:30 vineri–duminică și sărbători legale: 16:00 – 21:00, casa de bilete: 15:45 – 20:30.
Expoziția face parte dintr-o serie internațională prezentă în Polonia, Belgia, Germania, Ungaria și România, în total 13 locații din Europa, și a inspirat peste două milioane de vizitatori în ultimii ani. Scopul proiectului este de a aduce oamenii împreună și de a inspira generațiile tinere să redescopere creativitatea și bucuria de a visa.

T.S.

