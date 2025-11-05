INTERNE

Funcționar public din Fizeșu Gherlii, reținut pentru delapidare

5 noiembrie 20250 commentarii

Un funcționar public în vârstă de 53 de ani, din comuna Fizeșu Gherlii, județul Cluj, a fost reținut pentru 24 de oredupă ce ar fi însușit echipamente electronice în valoare de peste 5.000 de lei, provenite din subvențiile aferente unor abonamente de telefonie mobilă destinate instituției din care face parte.

Potrivit anchetatorilor, bunurile respective, furnizate de un operator economic de telecomunicații, nu ar fi fost folosite în scop instituțional, ci în interes personal.

În cadrul operațiunii „JUPITER”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, la data de 4 noiembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Cluj, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla, au efectuat trei percheziții domiciliare — două la locuințele persoanei vizate și una la sediul instituției publice unde aceasta lucrează.

Activitățile desfășurate vizează investigarea unei infracțiuni de delapidare, comise în perioada 2022–2024.

Autoritățile reamintesc că, pe durata întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Amenzi usturătoare la Apahida pentru nereguli legate de protecția animalelor

Bătălia cu evaziunea fiscală la Cluj

Bărbat reținut în cadrul operațiunii Jupiter

Accident rutier petrecut pe Bulevardul Muncii. Bărbat de 50 transportat la spital

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.