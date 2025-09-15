EVENIMENT

FSEGA dă startul unei valoroase competiții internaționale Babeș-Bolyai University International Case Competition (BBU- ICC 2025)

15 septembrie 20250 commentarii

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca organizează începând cu ziua de 15 septembrie un eveniment inedit pentru mediul academic din România: prima competiție internațională de studii de caz în domeniul economic desfășurată în România, intitulată „Babeș – Bolyai University Internațional Case Competition (BBU- ICC).

La competiția de la Cluj vor lua parte 12 echipe studențești a câte patru studenți, însoțite de profesorii lor coordonatori, provenind de la universități de prestigiu cu profil economic din întreaga lume. Echipele reprezintă 10 țări diferite de pe 5 continente ale lumii. În cadrul rundelor de calificare, echipele vor avea misiunea de a elabora soluții la două studii de caz propuse de companii din România, aducând astfel perspective globale la provocări economice locale. Soluțiile vor fi prezentate în fața unui juriu format din economiști și reprezentanți ai mediului de afaceri local, inclusiv din partea companiilor care au furnizat studiile de caz. Pe baza rezultatelor obținute, cele mai performante echipe se vor califica în finala mare a competiției, unde vor concura pentru un loc pe podiumul competiției.
Cele 12 universități participante la prima ediție a BBU-ICC vor fi: Georgetown University (SUA), HEC Montreal (Canada), IE University (Spania), Manchester Metropolitan University (UK), Norwegian University of Science and Technology (Norvegia), University of Alberta (SUA), University of Amsterdam (Olanda), Universidad Panamericana (Mexic), Universidad San Fransisco de Quito (Ecuador), University of Technology Sydney (Australia), University of Vermont (SUA), The Chinese University of Hong Kong (China).
Ceremonia oficială de deschidere va avea loc luni, 15 septembrie, ora 9:00, iar finala competiției este programată pentru vineri, 19 septembrie 2025, de la ora 13:30. Ambele evenimente vor avea loc în Aula Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și sunt deschise întregii comunități academice a UBB: B.P.

