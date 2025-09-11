EXTERNE

Franței sprijină protejarea spaţiului aerian polonez

11 septembrie 2025

Franţa a decis să mobilizeze trei avioane de vânătoare Rafale „pentru a contribui la protejarea spaţiului aerian polonez” precum şi al Europei de Est, alături de NATO, în urma „incursiunilor dronelor ruseşti în Polonia”, a anunţat joi preşedintele Emmanuel Macron, relatează AFP.

„Mi-am luat acest angajament ieri faţă de prim-ministrul polonez Donald Tusk”, a declarat preşedintele francez pe reţeaua X, precizând că a vorbit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi cu prim-ministrul britanic, Keir Starmer.

„Nu vom ceda intimidărilor crescute din partea Rusiei”, a asigurat el.

Miniştrii de externe ai Ucrainei, Poloniei şi Lituaniei au condamnat joi, într-un comunicat comun, intruziunea de miercuri a 19 drone ruseşti în spaţiul aerian polonez şi au cerut mai multă coordonare în materie de apărare aeriană între Ucraina şi aliaţii NATO pentru a face faţă acestui tip de ameninţare, notează EFE.

