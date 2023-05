Foto&Video | Noua bornă a municipiului Turda la capitolul fonduri europene

•Interviu cu primarul Cristian Matei•

Până nu demult, mai multe străzi din municipiul Turda erau de pâmânt, ceea ce crea o imagine demnă de Evul Mediu. Prin investițiile cu fonduri europene derulate de municipalitate în ultimii ani s-a reușit asflatarea acestor artere și aducerea lor la standardele secolului XXI. De altfel, nu sunt singurele proiecte care au transformat Turda. În prezent tot orașul este un uriaș șantier iar primarul spune că noua bornă în materie de fonduri europene atrase de municipalitate este de 500 de milioane de euro. Făclia a realizat un interviu cu ediul Turzii Cristian Matei pentru a vedea care este stadiul implementării proiectelor europene și care sunt planurile pentru următoare etapă de finnațare a Uniunii Europene. Discuția a avut loc pe unul dintre marile șantiere din oraș-Parcul multifuncțional.

Rep: Domnule primar, care este cea mai mare provocare la ora actuală pentru municipiul Turda?

Cristian Matei: Sunt multe provocări mari, dar cea mai mare este Sala polivalentă și amenajarea acestui parc multifuncțional. Aș vrea să explic ce înseamnă multifuncțional. Acesta este, unde ne aflăm noi acuma, a fost un teren viran sute de ani și ne-am gândit să îi dăm o destinație, fiind pe domeniul public. Am reușit să începem acest proiect european pe o parte din parc, după care vom continua și pe cealaltă porțiune care rămâne cu un viitor proiect european pentru care am depus deja documentația. Aici vor fi edificate niște construcții care vor ține loc de săli de conferințe, o să avem un cub de sticlă pentru starea civilă. Probabil că într-un viitor foarte apropiat se vor oficia cununii. Vor exista săli pentru organizare de zile de naștere pentru copii turdenilor și de aceea se numește multifuncțional. Va fi administrat de către o companie a primăriei care va lua ființă în scurt timp și va fi și un patinoar artificial care va funcționa pe tot parcursul anului. Va fi și mobilier urban și, după cum vedeți, am reușit să menținem foarte mulți arbori. Doar cei care sunt uscați sau diformi o să fie înlocuiți. Oricum, peste tot unde lucrăm vom pune cu cel puțin un arbore în plus față de ceea ce a fost. Proiectul este foarte frumos, va fi o oază de liniște și sper că va fi foarte populat de turdeni.

O altă provocare pe care o avem este finalizarea arterelor de drum care fac parte din coridorul de mobilitate urbană, respectiv strada Clujului, strada Andrei Mureșanu, strada Avram Iancu și, binențeles, se lucrează la trotuare la partea de est, de la sensul giratoriu de pe strada Libertății până la hipermarketul de pe Calea Victoriei. Vor lucra subantreprenori ai antreprenorului general, ceea ce ne bucură pentru că vom reuși să terminăm la termen acest obiectiv, mai exact toate coridoarele de mobilitate urbană și toate lucrările începute. Și aici mă refer și la Teatru, la fosta judecătorie și tot ce avem început, inclusiv terenul de sport de lângă Sala polivalentă, dar și castrul roman.

Rep: Ați spus că o mare parte dintre aceste proiecte se derulează cu fonduri europene. Care ar fi noua bornă atinsă de municipiul Turda la capitolul fonduri europene?

Cristian Matei: Borna ar fi cam peste 500 de milioane de euro, bani pe care urmează să îi accesăm în cele ce urmează. În cadrul exercițiului financiar 2021-2027 noi am făcut deja primele demersuri. Avem peste 49 de milioane de euro deja câștigați prin PNRR. În continuare vin bani, chiar alaltăieri domnul ministru al fondurilor europene era la Bruxelles pentru a aduce 600 de milioane de euro. Sunt bani care vin pentru diverse domenii, iar noi cu toate proiectele pe care le-am avut până acuma, care sunt în implementare, care se finalizează și cele pe care le avem pregătite-circa 41 de proiecte pregătite pentru această etapă, vom accesa în continuare fonduri europene, din PNRR, pe POR, POIM, credite bancare, surse guvernamentale. Avem și trei licee unde se lucrează pe fonduri norvegiene iar acum am discutat despre unitatea domeniul public subordonată consiliului local care va avea o dezvoltare pe PNRR.

Rep: Exercițiul financiar 2014-2021 se află în etapa de finalizare. În ce stadiu se află proiectele derulate în cadrul acestui exercițiu și dacă există vreun risc ca la vreunul dintre ele să se aplice fazarea?

Cristian Matei: Sigur, toate aceste proiecte sunt supravegheate și monitorizate de către Agenția de Dezvoltare Nord-Vest. Avem ședințe permanente și periodice cu ei. Sigur, apropiindu-ne de finalizarea proiectelor s-ar putea ca unele dintre ele să comporte un anumit grad de risc. Noi însă avem ședințe operative zilnic cu subantreprenorii de la sala polivalentă, cu cei de la coridoarele de mobilitate urbană fiindcă facem și noi presiuni dar și ei se grăbesc să termine deoarece neterminarea acestor proiecte, ceea ce ar implica fazarea lor, o să ne dea multe dureri de cap. Eu sunt convins că nu o să avem atstfel de probleme după cum merg lucrările. Sigur am avut probleme cu antreprenorii pentru că s-au lovit de diverse probleme din cauza pandemiei, cu forța de muncă, creșterea prețurilor și criza mondială. Am reușit să le depășim, chiar dacă unii au intrat în insolvență. Am reușit să găsim înlocuitori, iar treburile merg foarte bine acum. Toate șantierele funcționează, toate lumea lucrează. Poate că Turda la ora actuală este deranjată, dar toate acestea se vor termina și apoi o să fim bucuroși că o să avem cel mai frumos oraș.

Rep: Legat de deranj, unii dintre locuitorii acestui oraș nu au înțeles de ce a fost nevoie să se deschidă atâtea șantiere simultan. Vă rog să explicați de ce s-au impus aceste măsuri?

Cristian Matei: Aș putea vorbi trei săptămâni despre acest lucru, dar în câteva cuvinte vă spun că au fost miniștri care nu au făcut un pas pentru ca aceste fonduri să intre în România. Uită, că s-a întâmplat ca acum câțiva ani a venit acest ministru la Fondurile Europene și a deblocat toate sursele de bani. Sigur, el a mai îndeplinit acest rol de ministru al Fondurilor Europene și cunoaște foarte bine problema. Sigur, odată ce s-au deblocat fondurile, fiecare fond vine cu o anumită destinație. Eu nu pot lua banii primiți pentru parc și să îi folosesc la Sala polivalentă, nu se poate. Fiecare fond are destinația lui, se cheltuie foarte judicios banii și foarte urmăriți, foarte monitorizați. Am avut șansa să îmi creez o echipă foarte bună la municipiul Turda cu care am reușit să accesez foarte multe proiecte. Suntem pe locul întâi în România la accesare de fonduri europene, suntem pe locul întâi la sumele pe care le-am atras iar acest lucru se vede. Problema că banii vin simultan, vin pe anumite axe, axele se deschid și poți să accesezi axa și să primești banii sau să nu accesezi axa și să nu deranjezi oamenii. Poți să stai pe scaun patru ani și să nu faci nimic, dar nici banii nu vin. Spunea cineva, la un moment de nervi, că ce rol are primarul că banii oricum vin. Ei bine, banii vin dacă știi să îi atragi, nu ți-i aduce nimeni acasă. Sunt niște proceduri destul de greoaie dar echipa este bună și din ce în ce mai perfecționistă. În acest moment pot spune că fiecare om din primărie lucrează ceva cu fonduri europene. Am trei săli de conferințe pe care le pot folosi în primărie și nu mai ajung. De aceea folosim și Sala mare pentru că sunt foarte multe ședințe. Nu mai are nimeni atâtea proiecte câte are Turda. Toate acestea se derulează simultan și nu pot să le fac unul după altul. Dacă le-am face unul după altul ne-ar trebui 300 de ani. Asta arată și o măiestrie să poți gestiona simultan atâtea proiecte. Se pare că până acum am avut succes și nu am pierdut nicio finanțare. Recent am luat pe PNRR 25 de autobuze, de exemplu, care costă 12,5 milioane de euro și o să mai luăm 45 de autobuze pe următoarele nouă coridoare de mobilitate urbană pe care le vom face. Este vorba despre niște ocolitoare care se vor face cu diverse surse. Opt dintre ele le vom face cu fonduri UE, iar unul va fi cu fonduri de la Consiliul județean. Alte două coridoare albastre, râul Arieș și pârâul Racilor, vor fi realizate cu fonduri UE.

Rep: Ce alte proiecte importante ați reușit să derulați prin PNRR?

Cristian Matei: Cu PNRR am reușit să rezolvăm toate școlile și grădinițele (renovare și reabilitare termică-n.n), pe lângă ce am făcut până acuma. Până acum am ridicat etaje suplimentare la grădinițe. S-au făcut lucrări la toate grădinițele, s-au făcut lucrări la școli. Am prins proiecte europene în anii trecuți care acum se finalizează pentru că sunt în exercițiul financiar 2014-2021. Acum mergem mai departe. Am accesat 49 de milioane de lei pentru grădinițe și școli în vederea reabilitării. Vor fi proiecte pe domeniul energetic, proiecte pe dotări, pe reabilitare. Deci avem toate domeniile acoperite, avem spitalul unde pe 27 mai vom depune documentația. Avem studiul de fezabilitate, vom face ambulatoriu, o extindere de spital, ceea ce va dubla numărul de paturi în spital și dotare de ultimă oră.

Rep: Ați pomenit de autobuzele electrice. Se știe că până în 2025 UE dorește să elimine mașinile cu carburant fosil-motorină și benzină. Cum arată viitorul electric al acestui municipiu?

Cristian Matei: Noi suntem singurul municipiu din țară care avem transport public complet electric iar cu aceste 60 de autobuze care vor veni vom mări aria de autobuze electrice și tot transportul va fi verde. La nivel național există o inițiativă foarte bună de asociere a municipiilor cu comunele din jur. Am făcut deja contracte cu Mihai Viteazu, cu Tureniul, cu Călărașiul și Aitonul. În baza acestor contracte au putut lua și ei câte un autobuz, însă nu au voie să îl folosească la transportul public, dar îl pot folosi în interiorul comunei. Autobuzele pe care le-am luat în comun prin PNRR le vom folosi pentru a face transportul populației către comunele respective. Acest nucleu de comune va forma viitoarea zonă metropolitană Turda, pe care noi ne-am exprimat deja opțiunea că o vrem. Ne vom extinde apoi cu transportul și în alte comune și încetul cu încetul se creează Zona metropolitană Turda, aflată în vecinătatea Zonei metropolitane Cluj.

În curând, de altfel, urmează să prezentăm împreună cu președintele Consiliului Județean Cluj și cu primarul municipiului Cluj-Napoca o strategie de dezvoltare regională, la nivelul întregului județ.

Noi, la Turda, avem Sala polivalentă unde se vor întâmpla multe evenimente, avem echipă în Liga 1 la handbal. Ținând cont că avem și militari americani în zonă și vor veni și militari francezi, vor avea nevoie de mobilitate. Vor trebui să se miște repede, mai ales că un militar a trebui ca în 25 de minute să fie în unitate în caz de alarmă.

Va fi și un transport pe cablu care va funcționa turistic dar și administrativ. Acesta va unui mai multe puncte iar persoanele care doresc se pot urca în telecabină. Un punct va fi Salina, un punct va fi aquaparcul, un punct va fi Mormântul lui Mihai Viteazul, altul va fi castrul roman, o stație va fi pe râul Arieș.

Săptămâna viitoare va veni firma din Italia pentru a finaliza acest proiect. Eu vreau ca Turda să nu aibă transport public decât electric.

Rep: Vă aflați la cel mai important nod de autostradă, la o distanță mică față de aeroportul din Cluj și la o altă distanță mică față de aeroportul din Târgu Mureș. Cum valorifică Turda această poziție din punct de vedere economic?

Cristian Matei: Deja nu mai avem terenuri pentru investitori, este plin. Mai sunt terenuri private iar ieri am avut vizita unei firme cu care am discutat multe probleme administrative, inclusiv despre modul în care să își transporte angajații.

Interviu realizat de Cosmin PURIȘ