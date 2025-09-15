SPORT

FOTO | Rezultate de excepție ale atleților clujeni la naționalele de alergare pe șosea

15 septembrie 20250 commentarii

Atleții clujeni de la CSM s-au întors cu rezultate excelente de la Campionatul Național de alergare 5 km pe șosea, desfășurat la Oradea pe 13 septembrie:

  • Pop Dragoș – locul 1 Seniori și locul 1 Tineret
  • Gavril Stefan – locul 2 Seniori

La echipe:

  • locul 1 Seniori: Pop Dragoș, Gavril Ștefan, Miklos Rares și Gyorgy Szobolcz
  • locul 3 Seniori – echipa de Juniori 1 care a câștigat și locul 1 la Tineret: Dascăl Andrei Moldovan, Matei Vig Ervin și Cojoc Răzvan

”Multumim Primăriei Cluj Napoca și Consiliului Județean Cluj, dar și Smart Dental, pentru susținere”, spun cei de la CSM Cluj.

Galerie foto: CSM Cluj

