FOTO | Gimnastică ritmică: Fetele de la CSM au adus Cupa României la Cluj

3 noiembrie 20250 commentarii

Sportivele de la clubul clujean CSM s-au întors victorioase de la Cupa României la gimnastică ritmică, competiție desfășurată la București în perioada 1-2 noiembrie.

Astfel, au cucerit trofeul Maia Metea, medalie de aur la Junioare II, și Izabela Petean, medalie de aur la Junioare III. De asemenea, Ilinca Petruți a obținut medalia de argint la Junioare IV, iar Teodora Potfălean s-a clasat pe un onorant loc IV la Junioare I.

Maia Metea și Izabela Petean sunt, de altfel, printre cele mai valoroase sportive ale țării, și  fac parte din primele 10 sportive ale României pe anul 2025, locul 7 și, respectiv 9. Prima in clasamentul național este Amalia Lică, medaliata cu argint a României la Campionatele Mondiale de la Rio de Janeiro, urmată de Andreea Verdeș.

”Felicităm pe această cale toate sportivele premiate care muncesc din greu pentru a-și îndeplini visurile. Mulțumim Clubului Sportiv Municipal Cluj-Napoca pentru implicare, părinților sportivelor pentru sprijinul financiar și nu în ultimul rând Federației Române de Gimnastică Ritmică pentru organizarea acestei ediții a Cupei României!”, au transmis reprezentanții clubului CSM Cluj.

Antrenorii sportivelor clujene sunt Adriana Gîrbă, Corina Lupu și Magdalena Pintea, coregrafi Radu Grecovici și Ariana Marcu, iar kinetoterapeut este Horațiu Ghejan.

