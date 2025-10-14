EXTERNE

Fostul preşedinte american Joe Biden face radioterapie

14 octombrie 20250 commentarii

Fostul preşedinte american Joe Biden face şedinţe de radioterapie în cadrul tratamentului său împotriva cancerului de prostată cu care a fost diagnosticat în luna mai 2025, a anunţat sâmbătă purtătorul de cuvânt al fostului locatar de la Casa Albă, informează Reuters.

„Ca parte a planului de tratament pentru cancerul de prostată, preşedintele Biden face în prezent radioterapie şi primeşte tratament hormonal” , a precizat acelaşi purtător de cuvânt.


Joe Biden, care va împlini luna viitoare vârsta de 83 de ani, a fost supus în septembrie unei proceduri cunoscute sub numele de chirurgie Mohs, utilizată pentru a îndepărta celulele canceroase de la nivelul pielii.

Echipa sa de comunicare a declarat că acest tip de cancer este agresiv, dar sensibil la hormoni, ceea ce înseamnă că există probabilitatea ca boala să răspundă la tratament.

 

