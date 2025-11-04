EXTERNE

Fostul avocat general militar, arestat pentru scurgerea unei înregistrări cu un militant Hamas

4 noiembrie 20250 commentarii

DPA

Yifat Tomer-Yerushalmi, fostul avocat militar general al Israelului, a fost reţinută în legătură cu scurgerea unei înregistrări video în care un deţinut palestinian pare să fie abuzat de militari, relatează luni Times of Israel.

Tomer-Yerushalmi, care a demisionat vineri, este suspectată că a obstrucţionat o investigaţie a poliţiei asupra scurgerii înregistrării.

În scrisoarea prin care şi-a prezentat demisia, ea şi-a asumat responsabilitatea pentru scurgerea materialului video, afirmând că a vrut să contracareze „propaganda falsă îndreptată împotriva autorităţilor militare”.

Înregistrarea video, realizată de o cameră de supraveghere, ar arăta soldaţi abuzând un militant Hamas deţinut în facilitatea de detenţie militară Sde Teiman din sudul Israelului.

Presupusa bătaie nu este vizibilă în mod clar, întrucât soldaţii formează un zid cu scuturile lor în jurul deţinutului, Mai târziu bărbatul a fost spitalizat, potrivit relatărilor din presă.

Poliţia a declanşat o investigaţie pentru a stabili dacă membri ai parchetului militar au fost implicaţi în scurgerea materialului video.

Cinci rezervişti au fost puşi sub acuzare pentru presupusă implicare în acest incident. Avocaţii celor inculpaţi neagă acuzaţiile că deţinutul ar fi fost agresat sexual.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a condamnat scurgerea acestei înregistrări video, catalogând-o drept „poate cel mai grav atac de relaţii publice cu care Israelul s-a confruntat de la fondarea sa” şi a anunţat o investigaţie independentă.

