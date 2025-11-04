EVENIMENT

Forumul Tinerilor și Decidenților din Mediul Rural (FORUM 3D), din nou la Sâncraiu

4 noiembrie 20250 commentarii

 

„Timp de trei zile, Sâncraiu a devenit locul de întâlnire al tinerilor din mediul rural cu decidenții locali, județeni și naționali, în cadrul Forumului 3D – Dialog, Decizii, Democrație, pentru a-și face auzite ideile și a contribui la dezvoltarea comunităților lor.”

Forumul Tinerilor și Decidenților din Mediul Rural (Forum 3D) s-a desfășurat în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie în aceași frumoasă și prosperă comună Sâncraiu și a fost organizată de către Go Free – Asocițția pentru Sprijinirea Societății Civile și Asociația pentru Dezvoltare Activă, RITM – Rețeaua Informală a Tinerilor din Mediul Rural, în colaborare cu Primăria Comunei Sâncraiu și grupul de inițiativă al tinerilor din Sâncraiu – Sat European de Tineret 2025.

Evenimentul a fost organizat sub umbrela programului European Youth Village/Satul European de Tineret, și urmărește să creeze oportunități de învățare, conectare și networking pentru tineri din comunitățile rurale, și un spațiu sigur de dialog real între tineri și decidenții de la nivel local, județean și național. Prima ediție a forumului se desfășoară sub conceptul Forum 3D – Dialog. Decizii. Democrație.

Conform acestui concept, tinerii din mediul rural își doresc să fie consultați și implicați în deciziile publice care îi privesc în mod direct pe ei și comunitățile lor rurale din care fac parte. Dialogul real între tineri și decidenți poate contribui la dezvoltarea unei culturi a participării și la consolidarea democrației atât în comunitățile rurale, cât și la nivel național.

Ca și în ediția precedentă a forumului, timp de trei zile, în cadrul unor pannel-uri și sesiuni plenare, dar și lucru pe grupuri și discuții informale – tinerii și decidenții au fost invitați să poarte conversații, să se cunoască, să își împărtășească așteptările unii de la ceilalți și să contribuie cu ideile lor la dezvoltarea poziției Rețelei RITM care își propune să sublinieze importanța consultării tinerilor de către decidenții de la nivel european, național, regional și local. Participanții au explorat modul în care Rețeaua RITM poate fi consolidată ca un mecanism de consultare pentru autorități la nivel național.

Prima zi a fost dedicată în special comunicării cu decidenții, la eveniment participând și primari ai comunelor, consilieri locali și județeni. Din program nu a lipsit panelul național “Dialog Deschis cu Decidenții” unde au fost prezenți și reprezentanți ai Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, ai Asociației Comunelor din România.

În ziua a doua a avut loc o sesiune facilitată de echipa “Politica la minut”, o inițiativă care explică simplu, nepărtinitor, politica românească și europeană. Tot în ziua a doua, tinerii au putut să discute cu vicepreședintele Comisiei pentru Tineret și Sport din Parlamentul României, iar mai apoi au lucrat la o poziție publică.

A treia zi a dezbaterilor, participanții au învățat mai multe despre advocacy și media advocacy, și au avut un dialog (online) cu unul dintre vice-președinții Parlamentului European.

Rețeaua RITM sau Rețeaua Informală a Tinerilor din Mediul Rural este o structură informală, fără personalitate juridică – creată sub umbrela programului European Youth Village – care își propune să crească gradul de reprezentare al tinerilor din mediul rural în procesul de luare a deciziilor, atât la nivel local, județean, regional, dar mai ales la nivel național.

European Youth Village este un program strategic ce urmărește să contribuie la dezvoltarea ecosistemului de tineret din România și Europa. Acesta a fost construit pe baza nevoilor și problemelor tinerilor din mediul rural, fiind adaptat realităților și provocărilor cu care aceștia se confruntă la nivel local, în comunitățile lor, dar și la nivel național și european

Un bun exemplu în modul manageriază administrația publică locală l-a oferit chiar primarul comunei Sâncraiu, Poka Andrei Gheorghe, un bun manager în ale administrației publice locale, prieten și sfătuitor al tinerilor care concură cu întregul lor potențial fizic și intelectual la ridicarea confortului de viață în această comunitate ce și-a dobdit recent și titlul de ,, Sat European de Tineret 2025’’.

D. VATAU

 

