Floretista clujeană Catrinel Dubău lider european la categoria ei de vârstă

22 septembrie 20250 commentarii

Scrima românească are un nou motiv de mândrie: sportiva clujeană Catrinel Dubău conduce clasamentul european la floretă, categoria U14, conform ierarhiei publicate de European Fencing Confederation (EFC).

Cu 122 de puncte acumulate, Catrinel ocupă primul loc la nivel continental, devansând sportive din Bulgaria, Germania, Marea Britanie și Serbia. În top 10 se mai află alte două românce.

Catrinel Dubău a confirmat poziția sa în rankingul internațional printr-un start excelent de sezon, reușind să câștige luna aceasta prima etapă a Circuitului European U14.

Palmaresul sportivei:

  • Nr. 1 european – U14 (septembrie 2025)
  • Dublă campioană națională (2021, 2025)
  • Vicecampioană la Wroclaw 2025 („Campionatul Mondial al copiilor”)
  • Medalii de aur la competiții internaționale în Serbia (2024) și Bulgaria (2025)
  • Multiplu medaliată pe plan național și internațional

Născută la Cluj-Napoca în 2012 și legitimată la ACS Atlas Invictus, arma floreta, Catrinel Dubău se află în prezent printre cele mai valoroase sportive din generația ei. Ea este antrenată de Bogdan și Alexandra Dascălu. Catrinel este elevă în clasa a șaptea la școala Elf.

