Final de săptămână plin de evenimente, la Iulius Mall: spectacolul „On Hold” se joacă în parc, la Dog Fest defilează prietenii patrupezi, iar Douglas propune sesiuni de skin care

18 septembrie 20250 commentarii

Ce faci în acest weekend? Dacă încă nu știi ce să răspunzi la întrebare, Iulius Mall Cluj îți propune mai multe variante. La finalul acestei săptămâni, găzduim spectacolul „On Hold”, care se va juca în aer liber în Iulius Parc. Douglas propune mai multe ateliere de skin care și consultanță specializată. Iar cei mici sunt așteptați să se bucure de demonstrații canine spectaculoase, competiții inedite și multe surprize la Dog Fest 4U.

Sâmbătă20 septembrie 2025NON Centrul de Arte Performative aduce în Iulius Parc un spectacol inedit, alături de Grigore Avram și Roxana FlorescuÎncepând cu ora 19.00, spectacolul „On Hold” va prezenta povestea a doi oameni care trec printr-o situație încărcată emoțional. Intrarea este liberă.

Copiii sunt și ei așteptați în Iulius Parc, unde cele mai simpatice patrupede vor oferi un spectacol special. Dog Fest 4U reunește sâmbătă, în intervalul orar 12.00 – 16.00, cei mai jucăuși căței care vor demonstra cât de talentați sunt și vor participa la competiții. În cadrul evenimentului se regăsesc și zone de relaxare și activități interactive pentru întreaga familie.

Ești pasionată de skin care și îți dorești să ai un ten flowless? Douglas a lansat Cabina Douglas Spa, un concept inovator ce oferă ședințe de îngrijire, în parteneriat cu branduri premium. Pentru a participa trebuie să achiziționezi unul dintre cele două carduri Douglas și să te programezi la o ședință de răsfăț. Expertul în îngrijirea tenului va fi prezent pe toată durata evenimentului, între orele 14.00 – 20.00Cabina Douglas va rămâne în Iulius Mall până pe 31 octombrie 2025.

Tot în acest weekend, la parterul Iulius Mall, găsești și o colecție impresionată de obiecte cu patina timpului. Colecționarii de memorii vor fi prezenți în cadrul Târgului de Artă și Antichitățide vineri până duminică, iar tu ai ocazia să descoperi povești din trecut păstrate în obiecte de colecție.

Deci, te-ai hotărât ce faci weekend-ul acesta la Iulius Mall?

