Fiecare generație economisește pentru ceva anume

4 noiembrie 20250 commentarii

Generaţia Z economiseşte pentru vacanţe şi hobby-uri, Generaţiile Y şi X pentru copii şi familie, iar Baby Boomers pentru situaţii de urgenţă sau cheltuieli neprevăzute, sunt concluziile unui nou studiu „Despre Bani 1:1 – Diferenţe şi asemănări între generaţii”, realizat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu Appinio. Potrivit cercetării, 70% dintre participanţii la studiu declară că au economii, majoritatea fiind păstrate în conturi de economii. Indiferent de vârstă, 9 din 10 români consideră că este important să aibă economii, iar 85% cred că banii trebuie gestionaţi cu grijă, recunoscând efortul pe care îl presupune obţinerea lor. Tehnologia este privită pozitiv de majoritatea respondenţilor: 8 din 10 români cred că digitalizarea face gestionarea banilor mai uşoară. Totuşi, există diferenţe clare între generaţii: tinerii folosesc aplicaţii mobile şi carduri, iar generaţiile mai în vârstă rămân ataşate numerarului şi interacţiunilor faţă în faţă la bancă. Aproximativ 40% dintre români folosesc activ aplicaţiile bancare mobile, însă procentul este semnificativ mai mic în rândul Baby Boomers, unde neîncrederea în plăţile digitale şi teama de fraudă sunt mai ridicate. Conform studiului, 6 din 10 români recunosc că există conflicte între generaţii atunci când vine vorba despre bani.

Generaţiile mai tinere se simt adesea judecate pentru deschiderea către tehnologie şi cheltuieli spontane, în timp ce persoanele mai în vârstă consideră că tinerii „au prea multă încredere” şi sunt mai puţin prudenţi. Totuşi, studiul arată şi un aspect optimist: generaţiile sunt dispuse să înveţe una de la alta.

Tinerii caută sfaturi despre economisire, iar seniorii apreciază ajutorul celor mai tineri în utilizarea aplicaţiilor bancare şi protejarea împotriva fraudelor online. Realizatorii studiului au constatat că, dincolo de diferenţe, românii se regăsesc în aceleaşi principii: plata la timp a cheltuielilor esenţiale, prudenţa în cheltuieli, evitarea datoriilor inutile şi planificarea bugetului lunar.

