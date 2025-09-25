CULTURĂ

FICT 2025: Horia. Restituirea unei tragedii istorice, făcută de Mircea Popa

25 septembrie 20250 commentarii

În cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania, la împlinirea a 240 de la martiriul lui Horia, Cloșca și Crișan, joi, 25 septembrie 2025, a fost lansată cartea „Horia. Tragedie istorică în 5 acte de Ghiță Popp, ediție îngrijită de Mircea Popa, apărută la Editura Școala Ardeleană. Cartea a fost publicată prima dată în anul 1891 de către Societatea „Petru Maior” a studenților români de la Budapesta. La evenimentul de la Cluj-Napoca au participat criticul literar Mircea Popa, directorul Editurii Școala Ardeleană, Vasile George Dâncu, președintele Transilvania Leaders, prof. univ. dr. Marius Bojiță, președintele Despărțământului ASTRA Cluj și directorul Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Ioan Chirilă. Evenimentul a fost organizat de Editura Școala Ardeleană în colaborare cu Despărțământul ASTRA Cluj și Fundația Transilvania Leaders. Lansarea a fost precedată de conferința „Imaginea lui Horia în literatură” susținută de scriitorul Mircea Popa.

Punte între istorie și literatură

La deschiderea lansării, directorul Editurii Școala Ardeleană, Vasile George Dâncu, a spus că este un eveniment important pentru editură, de fiecare dată aceasta încercând să răspundă preocupărilor intelectualilor români clujeni privind momente importante din istoria națională, din istoria României: Acum la 240 de ani de la martiriul lui Horia, Cloșca și Crișan venim cu niște cărți importante. Am reeditat „Răscoala lui Horia” de David Prodan, am reeditat „Litaniile pentru Horia” de Leonid Dimov, și nu în ultimul rând, această restituire „Horia. Tragedie istorică în 5 acte” făcută de profesorul Mircea Popa. Toate demersurile editurii care încearcă să răspundă pe măsura numelui autorului sunt realizate pentru că avem acești oameni la Cluj, intelectuali, „școala ardeleană de istorie”, cum îmi place să-i spun, reprezentată de Ioan Aurel-Pop, Ioan Bolovan, Liviu Maior, Vasile Pușcaș, Mircea Gheorghe Abrudan, școala ardeleană de istorie și critică literară, reprezentată de profesorul Mircea Popa. Vorbind despre scriitorul Mircea Popa, Vasile George Dâncu a apreciat contribuția domniei sale la restituirea unor scriituri literare care tratează momente sau figuri emblematice ale istoriei naționale: Mircea Popa și-a făcut cu brio datoria realizând această legătură între istorie și literatură, editând o carte despre Avram Iancu receptat în literatură și în istoriografie. Iată că acum se oprește la Horia, restituind această tragedie istorică. Mai avem în pregătire o ediție frumoasă pregătită de domnul profesor, toate poemele lui Aron Cotruș, considerat poetul lui Horia. Totodată, directorul Vasile George Dâncu a subliniat că toate demersurile Editurii Școala Ardeleană legate de istoria națională, de cultura scrisă românească din Transilvania au fost susținute financiar de Fundația Transilvania Leaders.

Piesa, promovată de studenții români din Budapesta

În cadrul conferinței Imaginea lui Horia în literatură”, criticul literar Mircea Popa a spus că închină momentul aniversar profesorului său, academicianul David Prodan, „strălucitul istoric al Clujul” și „remarcabil istoric al răscoalei lui Horea din 1784”, amintindu-l și pe istoricul Nicolae Edroiu, „continuator a muncii de dezgropare a documentelor din arhive, din periodice străine, referitoare la răscoală. Profesorul Mircea Popa a menționat că în anul 1891 Societatea „Petru Maior” a studenților români de la Budapesta a publicat cartea „Horia. Tragedie în 5 acte” semnată de Ghiță Popp, aceasta cuprinzând toate problemele mari pe care le ridica răscoala lui Horia, cauzele răscoalei, ideile revoluționare ale lui Horea. În opinia profesorului clujean, piesa era importantă deoarece a venit ca un protest împotriva actului dualist din 1867, care a alipit Transilvania la Ungaria fără ca poporul român să fie consultat. Mircea Popa a mai spus că poetul Mihai Eminescu a fost preocupat de figura lui Horia, în documente găsindu-se o însemnare cu Doja, Horia și Iancu. Mai mult, marele poet Mihai Eminescu i-a închinat o poezie lui Horia chiar în anul impunerii dualismului. Au mai fost amintiți ca preocupați de evenimentele răscoalei: istoricul Nicolae Densușianu care a scris o carte dedicată marelui eveniment țărănesc chiar de centenar și filosoful Pop Florantin Ion care a scris o carte la Iași. Profesorul Mircea Popa a citit participanților și dintr-un număr omagial dedicat răscoalei de la 1784 al Gazetei Transilvania, din anul 1885, în care sunt comemorați martirii Horia, Cloșca și Crișan. De asemenea, scriitorul clujean a menționat că Societatea Carpații a înființat un fond Horia prin care au fost sprijinite o seamă de activități culturale în întreaga Românie dedicate răscoalei. Printre scriitorii români consacrați care au scris despre Horia, Mircea Popa l-a amintit pe Liviu Rebreanu cu romanul „Crăișoru”.

Să alungăm norul ca să se vadă stelele

Prezent la eveniment, președintele Transilvania Leaders, prof. univ. dr. Marius Bojiță, a declarat că scopul fundației este acela de a susține cultura, arta, învățământul, sănătatea, sportul din Transilvania și dincolo de frontierele ei, oferind un model de implicare activă societății românești. Prof. univ. dr. Marius Bojiță a prezentat volumul „Leadership academic clujean (1919-2019)”, publicat în urma inițiativei Clubului Rectorilor din cadrul Fundației Transilvania Leaders.

La rândul său, președintele Despărțământului ASTRA Cluj, prof. univ. dr. Ioan Chirilă, a afirmat că Despărțământul Astra își asumă un proiect foarte important pentru mediul cultural și educațional românesc, încercând să vină cu activități spre generația tânără pentru a o sensibiliza să identifice, să recunoască temeliile, rădăcinile: Ați avut o mostră astăzi, cercetarea și publicarea realizată de profesorul Mircea Popa. (…) Încercăm să aducem în actualitate personalitățile istoriei naționale. S-a vorbit îndeosebi de Horia, Avram Iancu, dar tot în acest an, am putea să-i pomenim pe Ioan Slavici, Timotei Cipariu, George Coșbuc. Există personalități la care ar trebui să ne oprim, să ne gândim. Încercăm cât ne este în putință să susținem asemenea acțiuni. Este nevoie să spulberăm nourul care stăruie și umbrește tânăra generație pentru ca să vadă stelele, luceferii culturii românești”.

Reamintim faptul că volumul lansat Horia. Tragedie istorică în 5 acte” face parte din Colecția Panteonul românesc (ediții de patrimoniu), coordonat de prof. univ. dr. Ioan Aurel-Pop, președintele Academiei Române.

Tia SÎRCA

