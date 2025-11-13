Actualitate

Festivalului Național de Dans „Challenge Dance Cup” la Casa de Cultură a Studenților

13 noiembrie 20250 commentarii

Festivalului Național de Dans „Challenge Dance Cup”, Ediția a II-a, are în perioada 14-15 noiembrie 2025, pe scena Sălii de Spectacole a Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca, informează directorul Casei de Cultură a Studenților, Flavius Milășan.

Citând aceeași sursă, evenimentul are ca scop promovarea tinerilor dansatori din rândul studenților și elevilor, oferirea unui cadru profesionist de prezentare și evaluare, la secțiunile: solo, duet, grup, formație și genuri: temă impusă, dans de caracter, show-revue, dans contemporan, dans inedit, street dance, dans comercial și videodance. La competiție participă șapte trupe de dans, din cinci orașe centre universitare din România: Sibiu, Iași, Ploiești, Pitești și Cluj-Napoca. „Tinerii dansatori sunt cu adevărat pasionați de dans, petrecând ore întregi pe săptămână la repetiții, dedicându-și timpul și efortul, cu scopul de a-și dezvolta latura artistică, de a câștiga experiență și de a se afirma la nivel național, așa că haideți să fim alături de ei și să-i susținem în număr cât mai mare!”, transmite directorul Flavius Milășan. Reaminti faptul că evenimentul are loc sub umbrela „Autumnalia Studențească”, din cadrul Proiectului Transilvania Music Event.

T.S.

