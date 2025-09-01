CULTURĂ

Festivalul Internațional de Chitară Transilvania 2025 – Samuel Duciuc laureatul ediției a 23-a

1 septembrie 20250 commentarii

Urmăresc și scriu Festivalul Internațional de Chitară Transilvania de la prima ediție, octombrie 2003. Fratele mai mic al TIFF-ului/24 ani, a ajuns anul acesta la ediția cu nr. 23, reușită prin programe, invitați, laureați ai concursului. Și prefer să rămân la concurs. Urmărind sâmbătă 30 august, recitalurile tinerilor Katerina Vachkova (Pleven, Bulgaria; câștigătoare în 2022 la Cluj), Adrian Bălan și Andrei Pițu m-am întors în timp, amintindu-mi de primii laureați sau de cei care au urmat, mă refer la frații Zamfirescu (București), Mircea Gogoncea (București), Andrei Pițu (Botoșani), Eduard Leață (Pitești),  Mădălin Nedelcu, la clujenii Sergiu Hudrea, Alecu Ciapi, Vlad Soare, Beke Istvan, Patricia Nicula, Viorela Filimon, Ilina Prigoană, Florian Băbțan, regret sincer că nu-i pot aminti pe toți, mulți ancorați în ceea ce înseamnă chitara ridicată la nivel de artă, de la catedră la solist în recitaluri sau/și concerte.

Raphaela Smits

Această deschidere era și este necesară. Ea evidențiază laureații ediției 23, concursurile MIhai Babii, Dumitru Capoianu,  propunându-i pentru prezent și viitor pe Constantin Iacob (profesor Lucian Manciu), Diana Dindeal (profesor Ștefan Trifan), Mario Mihai Mureșan (profesor Constantin Andrei), Florin Țubucan (profesori Constantin Andrei, Beke Istvan), Anamaria Cherecheș (prof. Constantin Andrei), Isaak Lukas (profesor Julius Kurauskas), Georgiana Cristina Milea (profesor Dan Arhire, Ilie Dragoș), Ioana Gheorghe (profesor Ștefan Trifan)-toți laureați Mihai Babii;  apoi Lucas Olari (prof. Valentin Pop), Irina Erdei (prof Ivaylo Ninchev), Sonia Borcan (prof. Cristina Rotaru, Alexandru Ștefănoiu), Sophia Erdei (profesori Ștefan Trifan, Mădălin Nedelcu), Maria Tiron (prof. Valentin Pop), Klea Tara Kisgeci (prof. Aleksandar Spasojevic), Vladimira Stoykova (prof. Nikolay Mihaylov), Gabriel Bogdan Ștefan (prof. Ștefan Trifan, Gabriel Bulancea), David Tudor (prof. Tudor Dragoș, Stan Zamfirescu), Iustin Pleșcan (prof. Stan Zamfirescu), Diana Dindeal (prof. Ștefan Trifan), Siena Vușcan (prof. Beke Istvan), Katerina Vachkova (prof. Nikolay Mihaylov), Tudor Boghian (prof. Gabriel Marc), Maria Ilinca Prigoană ((prof. Beke Istvan), Dragoș Popa (prof. Valentin Pop), Adrian Bălan (prof. Șerban Marius, Ștefan Trifan); Samuel Duciuc (Premiul I și Trofeul Transilvania; invitația de a susține un recital în cadrul TIGF 2026), Gabriel Bogdan Ștefan (Premiul 2 și bursă la TIGC 2026), Siena Vușcan (Premiul 3 și bursă la TIGF 2026), David Tudor (Stipendium concurs TIGF 2026), Maria Ilinca Prigoană (Stipendium concurs TIGF 2026) și David Safonov (Stipendium concurs TIGF 2026)-toți laureați ai concursului Dumitru Capoianu.  Și tot în concursul Dumitru Capoianu sunt de amintit laureații muzicii de cameră, Miahil Onceanu-Alexandru Peștină-Forgacs Rudolf (Premiul 1, invitația de a susține un recital în cadrul TIGF 2026 și câte o bursă pentru ediția cu nr 24), respectiv Vass Julia-Vajda Beata/Premiul 2 (profesori Beke Istvan, Constantin Andrei).

Samuel Duciuc

Este multilaureatul edițiai 2025. Spun multilaureat gândindu-mă la Premiul 1, la Trofeul Transilvania (realizat de sculptorul Ovidiu Guleș) și chitara maestrului lutier Slavko Mrdaj (Serbia), acesta din urmă prezență constantă în festival și în concursul TIGF. Samuel Duciuc (n. Suceava) a început studiu chitarei în 2012, sub îndrumarea profesorului Ilie-Aurelian Zugrav. În prezent este student master al Facultății de Muzică din cadrul  Universității de Arte ”George Enescu” din Iași, clasa profesorilor  Ilie Dragoș și Alexandru Arhire. A obținut premiile 1 la Sinaia Guitar Festival (2022) și Transilvania Youth Guitar Competition (2024). A urmat cursuri master cu Judicael Perroy, Gabriel Bianco (cunoscuți deja clujenilor), Andrea de Vitis, Marcyn Dilla și Aniello Dasiderio.

Invitații 2025

Sophia Erdei

Au fost patru seri de recitaluri, cinci dacă amintesc și recitalurile a patru laureați, acestea din urmă duminică 31 august (Iskren Todorov, Sophia Erdei, Gabriel Bogdan Ștefan, Florin Țubucan). Să le iau în ordinea lor firească începând cu miercuri 27 august: Sophia Erdei (în program lucrări de Ferdinando Carulli și Sergio Assad), Duo Vajda Beata-Vass Lorincz Julia (lucrări de Tudor Gliga și Egberto Gismonti), Trio Transilvania (Ștefan Trifan, Andrei Pițu-Andrei Tcaciuc; program JS Bach și Giuseppe Antonio Brescianello), Duo Zaher (Sara și Sanaz; stabilite în Austria; pentru  sezonul 2025/2026 au programate recitaluri la Wiener Musikverein și Vienna Konzerthaus, dar și pe alte scene europene și din Asia; programul lor a cuprins lucrări de Franz Burkhart, Enrique Granados) * joi 28 august: Diana Dindeal (Cluj-Napoca; recital cu lucrări de Franz Schubert

Constantin Andrei, Ovidiu Gules, Stefan Trifan

și Armand Cook), Trio Mihail Onceanu-Alexandru Peștină-Forgacs Rudolf (program Maximo Diego Pujol și Joaquin Turina), Belmin Okanovic (Bosnia & Herțegovina; student al prof. Joaquin Clerch; cântă pe o chitară marca lutierului spaniol Paco Santiago Marin; program cu Maurice Ohana, Scarlatti, de Falla, Joaquin Rodrigo), Ema Kapor (Serbia; deținătoare a peste 40 de premii naționale și internaționale, recentele premii 1 fiind obținute la Jose Tomas International Guitar Festival/Spania, Nurtingen International Guitar Festival și Forum Gitarre Wien) * vineri 29 august: Irina Erdei (premii 1 la Sighetu Marmației International Music Interpretation Competitions, Rust International Guitar Competitions ”Alirio Diaz”/Austria, Harmonia Cordis International Youth Guitar Competition, Transilvania Youth Guitar Competition/2023 și 2024; în program lucrări de Johann Kaspar Mertz), David Tudor (Alba iulia; Premiul 1 la Paganini International Guitar Festival/Parma, Premiul 1 și la TIGF, Premiul 2 la prestigiosul

Gabriel Bogdan Stefan

Jose Tomas Villa de Petrer International Guitar Festival/Spania…; studiul chitarei cu tatăl său dar și cu prof. Stan Zamfirescu), Gabriel Bogdan Ștefan (Premiul 3 la International Guitar Competition Rust/Austria, nu este singurul premiu obținut; este elev al Liceului de Arte ”Dimitrie Cuclin” din Galați, profesor Gabriel Bulancea; program cu lucrări de Luigi Legnani și Leo Brouwer), Raphaella Smits (Belgia; cântă pe o chitară Mirecourt, de o vechime apreciabilă, cca 1827, făcută în Franța, chitară cu opt corzi, potrivită sălilor de concert; în anul 1986 a obținut, în premieră pentru o solistă chitară, Premiul 1 la Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tarrega, Benicasim, Spania, asupra interpretărilor pronunțându-se Andres Segovia și Narciso Yepes; program cu lucrări de Mauro Giuliani, Antonio Diabelli, Fernando Sor) * sâmbătă  30 august:  Katerina

Iskren Todorov
Joaquin Clerch

Vachkova (Pleven, Bulgaria; program Heitor Villa-Lobos și Rossen Balkanski), Adrian Bălan (Brăila, profesori Marius Șerban și Ștefan Trifan; Premiul 1 la ”George Georgescu” International Performance Competition, Premiul 1 și la From the World of the Guitar, Premiul 1 la Transilvania Youth Guitar Competiton 2024, Honorable Mention la Pleven Guitar Festival; program  cu lucrări de Michael Praetorius și Joaquin Rodrigo), Andrei Pițu (student al Robert Schumann University din Dusseldorf; multi premiat și laurea în peste 60 de concurusri naționale și internaționale; program cu David Kellner și Antonio Jose), Joaquin Clerch (Havana, Cuba; profesor de chitară la Robert Schumann University of Music, Dusseldorf; câștigător a mari premii internaționale cum sunt Andres Segovia/Granada, Heitor Villalobos/Rio de Janeiro, Printemps de la Guitare/Charleroi, ARD Competition în Munchen; program cu lucrări de Silvestre Fonseca, Agustin Barrios Mangore, Astor Piazzolla, Leo Brouwer, Ariel Ramirez; Leo Brouwer i-a dedicat mai multe piese, de reținut acest lucru).

Andrei Pițu
Katherina Vachkova

2025 a fost o ediție de succes. Cum au fost toate de până acum, fără nicio exagerare, aprecieri ce se regăsesc și în cronicile edițiilor anterioare.

Demostene Șofron

sponsor_cultura

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Dramaturgie estonă contemporană: patru texte ce definesc teatrul baltic din ultimii 30 de ani

Regal muzical la Cluj: Dirijorul Cristian Măcelaru și Orchestra Simfonică WDR din Köln în Festivalul Internațional „George Enescu”

Dansatorii armeni din Gherla în Grecia

ASTRA Dej a ajuns și în Maramureș

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.