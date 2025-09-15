CULTURĂ

Festivalul de toamnă la Gherla

15 septembrie 20250 commentarii

Între 19 septembrie – 5 octombrie 2025, la Gherla se desfășoară cea de-a 27-a ediție a Festivalului de Toamnă, organizat de Fundația Téka. Evenimentul reunește spectacole de muzică, teatru, literatură, conferințe și activități pentru toate vârstele.

Deschiderea oficială are loc vineri, 19 septembrie, la Casa de Cultură, de la ora 19.00, cu un spectacol muzical  susținut de formația Operettissimo. Programul este deosebite de variat și mai cuprinde: 20 septembrie, ora 10 – întâlnirea Csóri Találkozó 2025; ora 17 – program pentru familii oferit de Liceul „Kemény Zsigmond” ; 21 septembrie, ora 10 –  expoziția „Chipurile Câmpiei Transilvane”, a Bisericii reformate din Șintereag; 23 septembrie, ora 19 – întâlnire cu coregraful Călin Orza, la cafeneaua Hayak; 24 septembrie, ora 19 – spectacolul „Doi într-unul!” cu trupa de stand-up comedy „Szomszédnéni”, pe scena Casei de Cultură; 25 septembrie, ora 15 – concertul trupei Alma pe scena în aer liber, urmat de o întâlnire cu scriitoarea Sebők Tímea la Hayak Cafe (ora 18); 26 septembrie, ora 10 – spectacol de teatru de păpuși la Casa de Cultură; ora 19  concertul cântărețului Varga Miklós, pe scena în aer liber; 27 septembrie, ora 20 – concertul formației Masterpiece – tribut Metallica, la scena în aer liber din parcul mare; 28 septembrie, ora 10 – expoziția „Chipurile Câmpiei Transilvane” a Bisericii reformate din Fizeșu Gherlii, acompaniată de muzica orchestrei Nádas; 29 septembrie, ora 19 – Lansarea de carte a scriitoarei Márton Evelin, la sala de conferințe Téka; 30 septembrie, ora 18 – povestiri cu arcașul Bíró József și discuții cu jurnalistul clujean Kiss Olivér, călător în jurul lumii; 1 octombrie, ora 10 – recital Tóth Péter, din poeții Arany János, József Attila (ora 12) și Radnóti Miklós (de la ora 18); 3 octombrie, ora 10 – proiecția de filme pentru copii la cinema Pacea; 4 octombrie, ora 10 – întâlnirea regiunilor, la sala de conferințe Téka; 5 octombrie, ora 19 – închiderea festivalului, cu filmul „Fekete pont”, în care joacă actorul Szimler Bálint, proiectat în Aula Liceului Kemény Zsigmond. Festivalul beneficiază de sprijinul mai multor instituții culturale și educaționale locale și județene, printre care Consiliul Județean Cluj, RMDSZ, Filmtettfeszt – Festivalul Filmului Maghiar din Transilvania, Asociația Comunitară Tövishát, Liceul Teoretic Kemény Zsigmond și Primăria Municipiului Gherla. Evenimentul își propune, ca în fiecare an, să aducă împreună comunitățile din Câmpia Transilvană, promovând tradițiile, arta și diversitatea culturală.

Szekely Csaba

sponsor_cultura

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Clujul sărbătorește Ziua Inimii pe traseul sănătății

Casa de Pensii Cluj: Se elberează biletele de tratament pentru seria 14

Ioan Alexandru- imnograful

Legendarul paralimpic al României, Alexander Peev, onorat acasă la Cluj-Napoca

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.