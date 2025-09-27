RELIGIE

Fericitul episcop martir Iuliu Hossu a fost onorat în Catedrala Notre-Dame de Paris

27 septembrie 2025

În Anul 2025, dedicat în România Cardinalului Iuliu Hossu, în perioada 20-22 septembrie, printr-o serie de evenimente – organizate de Ordinariatul pentru credincioșii catolici ai Bisericilor Orientale rezidenți în Franța, Misiunea Greco-Catolică Română în Franța și Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla -, Fericitul Episcop greco-catolic martir a fost onorat la Paris, în Franța.

A încununat aceste zile de grație și lumină, în după-amiaza de duminică, 21 septembrie, Sfânta Liturghie Arhierească în limba română, în rit bizantin, concelebrată de Ierarhi greco-catolici români și de numeroși preoți, cu participarea unor Prelați francezi, în prezența unei mari mulțimi de credincioși români și francezi, în Catedrala Notre-Dame de Paris – un simbol al Franței și al Învierii (după ce a renăscut din cenușă), cu o istorie de aproape un mileniu, din care de acum va face parte și acest moment sub privirea și binecuvântare cerească a „Doamnei noastre”, profund iubită și venerată de Fericitul martir Iuliu Hossu: Preacurata Fecioară Maria. Prin Ierarhii, preoții, persoanele consacrate și credincioșii ce au umplut Catedrala Notre-Dame la această Sfântă și Dumnezeiască Liturghie, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică a rostit din nou, împreună cu Fericitul arhiereu Iuliu Hossu, de această dată în bucurie și cântec de preamărire a Domnului: „Credința noastră este viața noastră”.

A celebrat Preasfinția Sa Claudiu Lucian Pop, Episcop de Cluj-Gherla, succesor pe scaunul episcopal al Fericitului Cardinal Iuliu Hossu, care i-a avut alături pe Ierarhii greco-catolici: Preasfinția Sa Virgil Bercea, Episcop de Oradea, Preasfinția Sa Mihai Frățilă, Episcop al Eparhiei „Sfântul Vasile cel Mare” de București, și Preasfinția Sa Cristian Crișan, Episcop auxiliar de Alba-Iulia și Făgăraș. Răspunsurile liturgice le-a dat Corul „Angeli” al Catedralei greco-catolice din Cluj-Napoca, dirijat de prof. Angela David.

Prin rugăciunea tuturor participanților, așa cum, la 1 iunie 2025, Bazilica San Pietro din Roma devenea asemenea Catedralei clujene „Schimbarea la Față” a Episcopului Iuliu Hossu, la fel în această zi Catedrala pariziană Notre-Dame a fost, pentru câteva ore, Catedrala din Cluj ce păstrează amintirea vocii Arhiereului Iuliu Hossu, continua sa chemare la credință. Reuniți de dorința de a-l cinsti pe Cardinalul martir, s-au aflat în Catedrală Excelența Sa Ioana Bivolaru, ambasadorul României în Republica Franceză, alături de reprezentanți ai autorităților centrale și locale din România, precum și oficiali ai comunităților românești din diaspora. Între pelerinii din Eparhia de Cluj-Gherla – al cărei Păstor și Arhiereu a fost, mai bine de 5 decenii, Episcopul Iuliu Hossu -, s-au evidențiat surori ale Congregației Maicii Domnului și ale Ordinului Sfântului Vasile cel Mare. De asemenea, la altar s-au aflat pr. Vasile Tofană, Vicarul general, împreună cu preoți și diaconi din Cluj-Napoca.

Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla, a rostit cuvântul de învățătură. Pe drumul trăirii și celebrării Anului dedicat Cardinalului Iuliu Hossu, acest moment din Catedrala Notre-Dame Preasfinția Sa Claudiu l-a descris ca „important” în primul rând prin legătura strânsă care există între Biserica Greco-Catolică din România și Biserica Catolică din Franța. A evocat, exemplificând, cuvintele Cardinalului Jean-Marie Lustiger, Arhiepiscop de Paris, rostite în 12 mai 1996, când Preafericirea Sa Lucian Mureșan, Mitropolitul Bisericii Greco-Catolice din România și Episcopii greco-catolici români celebrau pentru prima dată Sfânta Liturghie în rit bizantin, în limba română, în Catedrala Notre-Dame (cu ocazia semicentenarului înființării, la Paris, a Misiunii Române). Cardinalul Lustiger -, la origine evreu polonez, a cărui mamă a murit în lagărul de concentrare de la Auschwitz – își exprima atunci profunda admirație pentru Biserica Greco-Catolică din România, considerând-o, pentru că nu a putut fi distrusă de „un gigant ateu ca și regimul comunist”, un semn al atotputerniciei lui Dumnezeu (făcând o paralelă și cu Evanghelia orbului din naștere: Ioan 9,1-3). „La fel aș spune și eu”, a continuat Preasfinția Sa Claudiu: „Astăzi îl celebrăm pe Fericitul Cardinal Iuliu Hossu, care a fost trimis în temniță, care a fost omorât, s-a încercat suprimarea memoriei lui, suprimarea lui fizică. Și iată că peste ani noi îl celebrăm în Anul dedicat Cardinalului Iuliu Hossu, aici în Catedrala Notre-Dame din Paris”. A indicat apoi semnele ce au rezistat incendiului care a mistuit, la 15 aprilie 2019, Catedrala Notre-Dame: „Crucea, Cununa de Spini a Mântuitorului și Maica Sfântă. Acestea sunt lucrurile importante din viața noastră”, a spus. Crucea – care trebuie dusă împreună cu Cristos, spinii – durerile, încercările ce trebuie trăite în unire cu Cristos, și, Maica Sfântă – ocrotitoarea Bisericii și a fiecăruia în parte. Acestea sunt semnele și din viața Cardinalului Iuliu Hossu, a cărui fidelitate în credință a rămas neclintită, în pofida suferințelor și a ispitelor la care a fost supus. Această fidelitate a pus-o în lumină Episcopul de Cluj-Gherla, ca pe o chemare și a prezentului, pentru ca „planul lui Dumnezeu să se împlinească și prin noi”. A spus, parafrazând motto-ul vieții Cardinalului Iuliu Hossu: „Credința noastră este viața noastră. Cum să renunțăm la ea? De aceea, este un lucru extraordinar că noi celebrăm astăzi într-o Catedrală renăscută ca și Biserica noastră, renăscută ca și voi toți. Noi toți suntem martorii minunilor lui Dumnezeu. Martorii lucrurilor minunate pe care Dumnezeu le face pentru noi.”

La încheierea Sfintei Liturghii, luând cuvântul, Mons. Olivier Ribadeau Dumas, rectorul Catedralei Notre-Dame, a mărturisit că este „fericit” să se roage împreună cu cei prezenți în această Catedrală, care „este a Arhiepiscopului de Paris, dar și a Ordinariului catolicilor orientali”. Mărturisind „cât de mult Biserica voastră este prezentă în inimile noastre”, a reafirmat unitatea Bisericii care „trăiește prin cei doi plămâni ai săi: ai Occidentului și cei ai Orientului” (cf. Sf. Papă Ioan Paul al II-lea). A încheiat cu un gând de recunoștință: „Vă mulțumesc pentru că ați locuit și animat această Catedrală în cele câteva ore, permițându-ne astfel să împărtășim aceeași bucurie și aceeași rugăciune cu Biserica voastră, cu poporul vostru, pentru pacea în lume și pentru mai marea glorie a lui Dumnezeu”. Celebrarea s-a încheiat cu acordurile Imnului Anului „Cardinal Iuliu Hossu”, ce însoțeau ieșirea în procesiune, printre credincioși, a Ierarhilor, preoților, diaconilor din nobila Catedrală expresie a profundei venerații a francezilor față de Preacurata Fecioară Maria: Catedrala „Doamna noastră” – Notre-Dame de Paris. Articol publicat în cadrul proiectului „Puterea simbolului-Iuliu Hossu” realizat de Fundația Culturală Carpatica în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

