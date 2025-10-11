SPORT

FCR câștigă amicalul cu CS Gloria Bistriţa

11 octombrie 20250 commentarii

Echipa de fotbal CFR Cluj a învins formaţia de ligă secundă CS Gloria Bistriţa cu scorul de 3-0 (3-0), sâmbătă, la Baza Sportivă „Napoca” din Cluj-Napoca, într-un meci amical.

Echipa antrenată de Andrea Mandorlini s-a impus prin golurile marcate de Islam Slimani (2, 28) şi Andres Sfaiţ (22), potrivit site-ului oficial al clubului din Gruia.

CFR a evoluat în formula: R. Gal (Vâlceanu, 46) – M. Coco (Ţîrlea, 46), M. Ilie (Kresic, 46), Zouma (R. Alexandru, 62), Camora (Peloggia, 62) – T. Keita (Perianu, 46), Djokovic (Ad. Păun, 46), Fică (Kone – jucător aflat în probe, 62) – Sfaiţ (D. Ciubăncan, 46), Slimani (Badamosi, 62), Cordea (Rus, 75).

