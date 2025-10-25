SPORT

Fantoma CFR-ului în Gruia! O nouă deziluzie, o nouă înfrângere

25 octombrie 20250 commentarii

CFR Cluj merge din rău în mai rău, și e tot mai clar că acest sezon este unul compromis pentru vicecampioana țării din urmă cu mai puțin de jumătate de an! Feroviarii au făcut din nou un meci prost și au pierdut lamentabil confruntarea din Gruia cu Farul Constanța, disputată sâmbătă seara. ”Marinarii” au dat lovitura în primele 18 minute, când au marcat de două ori prin Ișfan și Grigoryan, din mijlocul unei linii de fund cu cele mai multe goluri încasate în cele 14 etape, 26 la număr! A urmat o dominare sterilă a CFR-ului până la final, fără efect, în uralele ironice ale celor doar 2.500 de spectatori care au venit la meci.

În urma acestei înfrângeri, feroviarii au coborât pe locul 13, cu doar 13 puncte.

Echipele de start:

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, Ilie, Camora (cpt.) – Fică, Keita, Emerllahu – Cordea, Slimani, Biliboc
Rezerve: Vâlceanu – Abeid, Kun, Zouma, Kresic, Muhar, Djokovic, Perianu, Korenica, Șfait, Păun, Cernigoi

Farul: Buzbuchi – Maftei, Larie (cpt.), Țîru, Ganea – Vînă, Nikolov, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, Tănasă
Rezerve: Munteanu – Sîrbu, Duțu, Pellegrini, Furtado, Dican, Banu, Ramalho, Iancu, Cojocaru, Markovic, Vojtus

Feroviarii sunt conduși de pe margine de Ovidiu Hoban și Laurențiu Rus, și sunt pe locul 11 înaintea acestui meci, cu 13 puncte. Louis Munteanu, accidentat, nu va juca nici de această dată pentru CFR.

Feroviarii au avut lovitura de start a meciului. Cordea șutează peste poartă de la distanță, în min.2. Coco se accidentează, în min.9, și va fi schimbat cu Abeid. GOL Farul! IȘFAN trimite peste Hindrich sub transversală cu un șut din mijlocul careului, în min.11! 0-1! Balon prins de Buzbuchi la șutul lui Fică, în min.17. Hindrich scoate șutul bun al lui Radaslavescu, în min.18. GOL Farul! GRIGORYAN șutează fără speranță pentru portarul CFR-ului, în min.18! 0-2! Mare ocazie de gol pentru CFR la pătrunderea lui Biliboc, în min.40, dar balonul este deviat ușor și nu mai ajunge la Slimani, aflat cu poarta goală în față! Emerllahu trimite cu capul în plasă din pasa lui Slimani, în min.45, dar reușita este anulată de VAR pentru un offside! Buzbuchi reține extraordinar la reluarea lui Emerllahu, în min.45+7! Pauză în Gruia.

Cordea și Fică au rămas la cabine la pauză, au intrat Korenica și Muhar. Sîrbu trimite pe colțul lung la o palmă de bară, în min.50. Buzbuchi reține la șutul trimis de Korenica de la 20 de metri, în min.52. Muhar trimite peste poartă, în min.63. Korenica nu prinde cadrul porții, în min.70. Biliboc șutează din unghi, Buzbuchi respinge în bară, în min.72! Cernigoi în locul lui Keita, în min.72. Din nou Biliboc își încearcă șansa, dar nu-l poate învinge nici acum pe portar, în min.75. Ramalho trimite peste poartă din poziție excelentă, în min.81. Ciocnire violentă între Hindrich și Cojocaru, în min.85 și ambii ies de pe teren! Portarul clujean este înlocuit de Vâlceanu. Cinci minute suplimentare. Abeid șutează de la distanță, în min.90+3, dar în brațele portarului. Final de meci.

Etapa viitoare, CFR Cluj va juca la București, cu Dinamo. Meciul va avea loc vineri, 31 octombrie, de la ora 21.30.

