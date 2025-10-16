EVENIMENT

Expoziție la Cluj: „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction – mărturisitor în temnițele comuniste”

16 octombrie 20250 commentarii

Publicul clujean este invitat să viziteze expoziția outdoor „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj – mărturisitor în temnițele comuniste”, organizată de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Expoziția poate fi vizitată între 13 octombrie și 10 noiembrie 2025, la „Instalația 10×10 – Tunelul Timpului”, amplasată în zona pietonală a Bulevardului Eroilor.

Proiectul este realizat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai”, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei și Muzeul Mitropoliei Clujului și face parte din seria de manifestări culturale dedicate anului comemorativ 2025, marcând Centenarul Patriarhiei Române.

În anul Centenar al Patriarhiei Române (1925-2025), recuperarea memoriei duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea, adevărați apărători ai credinței ortodoxe în fața opresiunii regimului totalitar-comunist, care au contribuit la dinamizarea vieții creștine și la implementarea principiilor evanghelice în societatea românească, se impune ca un act anamnetic și recuperator.

Canonizarea celor 16 noi sfinți români, mulți dintre ei mărturisitori ai credinței în închisorile comuniste, printre care Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, este un act de recunoaștere a sfințirii vieții și jertfei lor, constituind deopotrivă mărturia vieții și lucrării bisericești din ultimul veac, pe pământ românesc.

Expoziția propune publicului recuperarea memoriei Sfântului Liviu Galaction Munteanu, rector al Academiei Teologice Ortodoxe din Cluj și al Institutului Teologic Ortodox de grad universitar. Prin 40 de planșe informative, vizitatorii vor putea descoperi momente mai puțin cunoscute din viața sa, precum și contribuția sa duhovnicească și intelectuală, în special în contextul persecuțiilor comuniste.

Născut la 16 mai 1898 în Brașov, Liviu Galaction Munteanu a activat ca teolog și educator, iar implicarea sa în formarea tinerilor teologi a atras atenția autorităților comuniste, care l-au urmărit și arestat. A fost condamnat la opt ani de închisoare pentru „uneltire contra ordinii sociale” și a murit la 8 martie 1961 în penitenciarele Gherla și Aiud, ca urmare a tratamentului inuman la care a fost supus.

Sfântul Liviu Galaction a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română pe 4 februarie 2025, în cadrul centenarului Patriarhiei, iar proclamarea locală la Cluj-Napoca a avut loc pe 25 martie 2025. El va fi cinstit anual la data de 8 martie, ziua trecerii sale la Domnul.

Expoziția nu doar readuce în atenția publicului figura unui mărturisitor al credinței în fața regimului comunist, ci și impactul pe care acesta îl are asupra comunității și Bisericii Ortodoxe contemporane.

Pentru mai multe informații, vizitatorii pot consulta site-ul Mitropoliei Clujului sau contacta Biroul de presă al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

 

