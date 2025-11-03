CULTURĂ

Expoziție inedită de carte online la Muzeul Memorial „Octavian Goga” Ciucea „Omul de nădejde” de generalul Ion Manolescu – o radiografie a societății interbelice

3 noiembrie 20250 commentarii

Muzeul Memorial „Octavian Goga” din Ciucea continuă seria sa de inițiative dedicate valorificării patrimoniului cultural și istoric printr-o nouă expoziție inedită de carte online, intitulată „Omul de nădejde”, care aduce în prim-plan o lucrare rară semnată de generalul Ion Manolescu, figură marcantă a Armatei Române și autor prolific în domeniul istoriei militare și pedagogiei.

Publicată în anul 1937, la Editura Caselor Naționale din București și semnată sub pseudonimul Glim, lucrarea „Omul de nădejde” a fost concepută de generalul de divizie în rezervă Ion Manolescu, la vremea respectivă secretar general al Oficiului de Educație a Tineretului Român (O.E.T.R.) și președinte activ al Caselor Naționale.

O.E.T.R., înființat prin lege în 1934, a avut menirea de a crea o organizație de stat dedicată educării tineretului, pe modelul german al Hitlerjugend. Oficiul a integrat diverse mișcări și organizații de tineret, între care și cercetășia, punând bazele noii structuri numite „Straja Țării”. Desființarea O.E.T.R. în 1937 a coincis cu transformarea Străjii Țării în unica organizație de stat destinată tineretului.

Cartea „Omul de nădejde” surprinde spiritul unei epoci preocupate de formarea morală și civică a tinerilor. Lucrarea este „o redare a icoanei vii a unei vieți trăite între reprezentanții muncitorimii din toate clasele”, ilustrând activitatea oamenilor care își înscriau existența între „muncă, cinste, credință și ideal”.

Recomandată „tuturor învățătorilor” din țară de către V. Chintoanu, inspector școlar al județului Cluj, în Adresa 1061/1937, cartea era considerată o lucrare de mare utilitate pentru formarea tinerei generații. Chintoanu sublinia atunci că gândurile și sentimentele exprimate de generalul Manolescu ar putea aduce „un real folos tineretului școlar”, contribuind la schimbarea mentalităților și la implicarea activă a școlii, familiei și societății în educația morală.

Generalul Ion Manolescu – o viață în slujba armatei și a educației

Născut la 9 aprilie 1869, în Breaza de Sus (județul Prahova), Ion Manolescu a urmat o carieră militară remarcabilă, începută în Regimentul 2 Artilerie. Absolvent al Școlii Superioare de Război, s-a distins prin competență și disciplină, activând ulterior în cadrul Marelui Stat-Major, la Secția Operații și Mobilizare.

Pe parcursul carierei sale, Manolescu a ocupat importante funcții de comandă, inclusiv cea de șef al Statului-Major al Armatei a 2-a Române în timpul Primului Război Mondial. A elaborat planurile de operații pentru luptele de la Mărăști, demonstrând clarviziune și spirit strategic. A fost decorat cu numeroase ordine și medalii, printre care „Coroana României”, „Steaua României” și „Crucea Comemorativă 1916–1918”.

După încheierea activității militare, a devenit director al Societății „Mormintele Eroilor” (transformată ulterior în Societatea „Cultul Eroilor”), implicându-se în proiecte de identificare și comemorare a soldaților căzuți în luptă și în acțiuni educative menite să cultive respectul pentru tradițiile de luptă și pentru istoria națională.

Un autor prolific și un gânditor al epocii sale

Preocupat de psihologie, pedagogie și educația morală, generalul Manolescu a publicat o serie de volume și articole dedicate instruirii militare și formării caracterului. Printre lucrările sale se numără „Cauza Cauzelor” (1909), „Metodele Vechi, Metodele Noi și Armata”, „Noțiuni de psihologie și pedagogie cu aplicațiuni la educațiunea în armată”, dar și tratate de istorie militară precum „Războiul cel mare, 1914–1919” (în colaborare cu maiorul C. Găvănescul).

Deși a fost martor direct al marilor evenimente militare ale epocii, Ion Manolescu nu și-a publicat niciodată memoriile de război, din modestie, preferând să se dedice scrisului istoric și pedagogic. A trecut la cele veșnice în 1946, lăsând în urmă o impresionantă moștenire intelectuală și morală.

O fereastră spre istorie – „Omul de nădejde” în patrimoniul muzeului

Prin această expoziție online, Muzeul Memorial „Octavian Goga” oferă publicului ocazia de a descoperi una dintre cele mai captivante radiografii ale societății interbelice românești, în care valorile morale, educația și spiritul civic se împletesc cu idealurile patriotice și experiențele unei generații marcate de războaie și reconstrucție.

Instituția își reafirmă astfel misiunea de colecționare, cercetare, conservare și comunicare a patrimoniului material și spiritual, contribuind la educarea și formarea publicului prin cunoașterea istoriei și culturii naționale.

Expoziția online „Omul de nădejde” poate fi vizionată pe pagina de Facebook a Muzeului Memorial „Octavian Goga” Ciucea, invitându-i pe iubitorii de istorie și literatură să redescopere personalitățile și ideile care au modelat spiritul unei epoci.

