Expoziţie cu specii spectaculoase de fluturi tropicali vii la Grădina Botanică

22 septembrie 20250 commentarii

Grădina Botanică „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca îi aşteaptă pe vizitatori, până în 5 octombrie, cu o nouă expoziţie, în care pot fi descoperite exemplare vii din 25 de specii spectaculoase de fluturi tropicali.

„La Grădina Botanică ‘Alexandru Borza’ a început spectacolul fluturilor tropicali! Avem plăcerea să vă invităm şi anul acesta la Expoziţia de fluturi vii – ‘Petale Zburătoare – Lepkek a levegoben’. Vei putea descoperi 25 de specii spectaculoase de fluturi exotici, în mare parte din Amazon şi Asia tropicală. Aceşti fluturi minunaţi ies acum din pupe, oferindu-ne un spectacol de neuitat”, se arată într-o postare a Grădinii Botanice pe reţelele de socializare.

Potrivit sursei citate, printre atracţiile expoziţiei se numără fluturele Morfo amazonian (Morpho peleides), impresionant prin strălucirea albastră metalică a aripilor, monarhul african (Danaus chrysippus), obişnuit cu regiunile calde din Africa, Hamadryas feronia, supranumit „fluturele pocnitor” datorită sunetelor caracteristice de apărare, şi Cethosia biblis, ale cărui culori vii semnalează toxicitatea sa naturală.

Expoziţia se desfăşoară în perioada 19 septembrie – 5 octombrie 2025, zilnic între orele 10:00 şi 16:00, în sera situată lângă Institutul Botanic.

