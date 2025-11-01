EVENIMENT

Explozie urmată de incendiu la o casă din Dej – o persoană ar putea fi prinsă sub dărâmături

1 noiembrie 20250 commentarii

O explozie puternică, urmată de un incendiu, s-a produs în această seară la o casă de locuit situată pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej. În urma deflagrației, locuința a fost cuprinsă de flăcări, iar, potrivit primelor informații, o persoană nu ar fi reușit să iasă la timp din casă. Pompierii desfășoară în aceste momente o misiune de căutare-salvare pentru a găsi posibila victimă.

„Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin, în aceste momente, pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej, unde s-a produs o explozie la o casă de locuit, urmată de un incendiu puternic”, a anunțat ISU Cluj.

Potrivit primelor informații, o persoană nu ar fi reușit să iasă la timp din locuință, echipajele de intervenție desfășurând o misiune de căutare-salvare.

La fața locului au fost dislocate trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanțe SMURD și un echipaj SAJ cu medic.

Primele evaluări indică pagube materiale semnificative la imobilul afectat de deflagrație și de incendiul izbucnit ulterior.

„Intervenția este în desfășurare, iar situația este în dinamică. Vom reveni cu detalii imediat ce le vom avea”, au transmis reprezentanții ISU Cluj.

