Explozie la fabrica Kronospan Sebeş

1 septembrie 20250 commentarii

Doi români şi un cetăţean din Sri Lanka au fost răniţi în explozia urmată de un incendiu produsă, luni, pe platforma industrială Kronospan Sebeş, într-un buncăr de materiale de sortare, potrivit Poliţiei.

„În dimineaţa de 1 septembrie, în jurul orei 07:30, poliţiştii au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că în incinta unei societăţi comerciale din Sebeş a avut loc o explozie, iar mai multe persoane ar fi suferit leziuni corporale. În urma evenimentului, trei bărbaţi, în calitate de angajaţi ai unei societăţi comerciale cu punct de lucru pe strada Mihail Kogălniceanu din Sebeş, s-au accidentat, ca urmare a exploziei unui buncăr de materiale de sortare”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, un bărbat de 33 de ani, din comuna Şibot, şi un cetăţean de 48 de ani, din Sri Lanka, au suferit leziuni corporale şi au fost transportaţi la o unitate medicală, cu elicopterul SMURD, iar un bărbat de 46 de ani, din Petreşti, a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

„În acest moment se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi distrugere din culpă”, au precizat reprezentanţii IPJ Alba.

Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Autorităţile au activat, temporar, Planul roşu de intervenţie în urma evenimentului produs, luni dimineaţa, pe platforma industrială Sebeş, la o fabrică de prelucrare a lemnului.

Suprafaţa pe care s-a manifestat incendiul este de aproximativ 3.000 metri pătraţi.

