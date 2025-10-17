EVENIMENT

Explozie devastatoare într-un bloc din Sectorul 5: trei morți, 13 răniți și risc de colaps

17 octombrie 20250 commentarii

O explozie puternică produsă vineri dimineață într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 13. Clădirea afectată prezintă un risc major de colaps, potrivit șefului Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, care le-a cerut oamenilor să nu mai intre în bloc sau în zona afectată.

După explozie, a fost activat Planul Roșu de intervenție, mobilizând echipe de la ISU București-Ilfov, SMURD, Ambulanță și unitatea specială de căutare-salvare a IGSU. Operațiunile de salvare sunt în desfășurare, iar autoritățile verifică dacă mai există persoane sub dărâmături.

„A fost o explozie serioasă, care a afectat o parte semnificativă din bloc. ISC a constatat că structura este instabilă și cu risc de colaps. Evacuarea completă a fost făcută, iar accesul în zonă este restricționat total până la o decizie finală”, a declarat Raed Arafat, prezent la fața locului.

În cadrul operațiunilor de căutare, salvatorii au identificat încă o persoană decedată, a treia victimă a deflagrației. „Am fost informați că a mai fost găsită o persoană decedată. Nu avem detalii suplimentare în acest moment”, a transmis șeful DSU.

Liceul „Dimitrie Bolintineanu” evacuat din precauție

În apropierea zonei afectate se află Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, care a fost evacuat preventiv, conform procedurilor pentru situații de urgență. Potrivit Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), elevii și personalul au fost evacuați în siguranță, iar câțiva elevi cu răni ușoare au primit îngrijiri medicale și au fost preluați de părinți.

„Activitatea școlii va fi reluată doar după ce autoritățile confirmă siguranța clădirii și finalizează toate verificările tehnice”, a transmis ISMB.

Zona rămâne închisă

Accesul în bloc și în perimetrul afectat rămâne interzis, autoritățile avertizând asupra riscului major pentru viața celor care s-ar apropia de clădire. Ancheta privind cauza exploziei este în curs, iar echipele de intervenție rămân mobilizate în zonă.

