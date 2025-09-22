EXTERNE

Europa se confruntă cu traficul de pistoale artizanale convertite în arme letale

22 septembrie 20250 commentarii

AFP

În cadrul operaţiunii de amploare Conversus de la sfârşitul anului 2021, condusă de România şi coordonată de Europol, peste 1.500 de pistoale cu gaz şi de alarmă au fost confiscate de poliţiile europene, o nouă acţiune de amploare având loc în aprilie 2024, vizând de data aceasta 500 de astfel de arme false, adesea în vânzare liberă, care, transformate, se dovedesc a fi letale, traficul lor reprezentând „o ameninţare serioasă”, potrivit Europol.
De la partenerul refuzat până la jefuitorul de magazin alimentar şi narcotraficanţi, acest tip de arme, transformate sau nu, proliferează atât în cazurile de mică delincvenţă, cât şi în cazul crimei organizate în Franţa, precum şi în alte ţări din Europa, parţial datorită unei reglementări legislative laxe.
Din familia foarte diversă a acestor arme convertibile se remarcă pistoalele de semnalizare, folosite de navigatorii amatori şi cele de alarmă, concepute pentru a descuraja, apreciate în cinematografie pentru zgomotul lor puternic ce simulează un foc de armă.
Accesibile pentru mai puţin de o sută de euro, aceste arme au devenit „extrem de populare în rândul infractorilor”, atrage atenţia în mod regulat Europol. Conversia lor în arme de foc este „foarte uşoară” şi va fi şi mai simplă cu ajutorul inteligenţei artificiale, estimează agenţia europeană.
Traficul a început încă din anii 1990, înainte de a atrage atenţia în urma atacului de la Hyper Cacher din Paris, în ianuarie 2015. Amedy Coulibaly deţinea de fapt arme acustice reactivate.

Începând din 2016, operaţiunea Bosfor, coordonată de România, deja urmărea pistoalele de alarmă şi de gaz fabricate în Turcia care intrau prin Bulgaria înainte de a fi expediate în alte părţi ale Europei, în special prin poştă.

În ultimii zece ani, modele turceşti uşor modificabile inundă piaţa. Ele sunt fabricate dintr-un material ce rezistă la presiunea muniţiilor cu glonţ, iar obturatorul destinat să împiedice trecerea proiectilului se scoate relativ uşor.
În Marea Britanie, pistoalele de alarmă permit ocolirea unor legi deosebit de stricte, iar tinerilor infractori le facilitează consolidarea reputaţiei pe o piaţă a drogurilor foarte competitivă, unde este necesară o armă.

Unele pistoale cu bile din Turcia sunt vândute cu „cel puţin 50% din suprafaţa lor vizibilă vopsită în culori vii, însă infractorii le vopsesc în negru pentru a părea o armă letală de origine”, detalia agenţia britanică de combatere a crimei (NCA) la începutul lunii septembrie.

O amnistie va fi lansată în februarie 2026 în Anglia şi Ţara Galilor pentru cinci modele, în special modelul italian Bruni, pentru care testele au arătat că pot fi transformate cu ajutorul uneltelor de bricolaj obişnuite.

Patru modele de pistoale de alarmă turceşti au fost vizate de o amnistie în acest an şi, într-un interval de patru săptămâni, 3.000 de exemplare au fost predate autorităţilor. 

