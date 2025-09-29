SPORT

Etapă nefastă pentru Potaissa Turda și U Cluj în Liga Zimbrilor

29 septembrie 20250 commentarii

HC Buzău 2012 a învins-o pe AHC Potaissa Turda cu scorul de 32-29, duminică, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a patra a Ligii Naţionale de handbal masculin. HC Buzău a obţinut a patra sa victorie consecutivă, iar vicecampioana este la a doua înfrângere.

Gabrielius Zanas Virbauskas şi Lukasz Gogola au marcat câte 6 goluri pentru buzoieni, iar Vencel Csog şi Mihajlo Mitic au înscris câte 5 goluri. Cristian Ghiţă a reuşit 9 goluri pentru turdeni.

SCM Politehnica Timişoara, condusă de Christian Manojlovic (9 goluri), a întrecut-o pe CS Minaur Baia Mare cu 30-27.

CSM Constanţa a pierdut acasă cu CSM Vaslui, scor 34-36, iar CS Universitatea Cluj a cedat în faţa formaţiei CSM Bucureşti cu 23-27.

Clasament
1. HC Buzău 8
2. Dinamo Bucureşti 6
3. Poli Timişoara 6
4. Minaur Baia Mare 5
5. CSM Bucureşti 4
6. CSM Vaslui 4

7 Potaissa Turda 2

……..

9 CS U Cluj 2

