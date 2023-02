„Este de așteptat ca războiul din Ucraina să mai dureze încă cel puțin o jumătate de an, dacă nu chiar un an”

Peste câteva zile, mai exact în 24 februarie, se împlinește un an de când Rusia a declanșat invazia armată a Ucrainei. Începea un război cu urmări pentru întreaga lume.

Sergiu Mișcoiu, profesor universitar la Facultatea de Studii Europene din cadrul UBB Cluj, realizează un „bilanț provizoriu”, o „radiografie” a evenimentelor petrecute de atunci, până în prezent.

„La un an de la declamșarea invaziei ruse în Ucraina, putem să facem un bilanț provizoriu a ceea ce s-a întâmplat. În primul rând a fost o invazie în sinea sa puțin așteptată de majoritatea analiștilor, dar de asemenea, îmbucurător pentru Ucraina și în general pentru lumea liberă – a fost și o invazie care a eșuat lamentabil. De unde după primele 7-10 zile de război părea iminentă căderea Kievului și subminarea întregii Ucraine, am văzut că Ucraina a reușit să reziste, am văzut că arsenalul militar, mitul acesta al Rusiei imbatabile, a fost zdruncinat puternic de faptul că invazia s-a împotmolit repede, și de asemenea, am observat imediat că Rusia nu își poate îndeplini obiectivele pe care le-a fixat.

A fost un an de tensiune extremă în întrega lume, un an în care relațiile internaționale s-au schimbat decisiv, un an în care raporturile între Rusia și toate celelalte state ale lumii au suferit o decădere pronunțată, apropiindu-se chiar de ruperea relațiilor diplomatice cu anumite țări. A fost un an în care echilibrul de puteri între China și Rusia s-a schimbat, acum China este și din perspectivă geostrategică un stat dominant în relație cu Rusia, și Rusia a devenit total dependentă de achizițiile de materii prime. Este cumva la cheremul Chinei pe plan internațional, acest lucru nu era deloc previzibil. De asemenea, este un an în care discursurile care subminau ordinea occidentală, puneau sub semnul întrebării democrația liberală, au suferit o lovitură năprasnică, fiindcă ele au fost asociate cu Rusia.

Este un an în care solidaritatea europeană a crescut față de cum o aveam la finalul lui 2021, un an în care occidentalii au strâns rândurile, și acest inamic comun care a devenit Rusia agresivă a reușit să îi determine pe occidentali să își depășească diferendele pe care le aveau, nu în totalitate, dar într-o bună măsură, și de asemenea, un an în care Europa s-a trezit din perspectivă energetică, a realizat că dependența sa față de sursele de energie clasice, controlate, de state conduse de regimuri autocratice nu este o soluție pe termen foarte lung. Iar aici schimbarea fundamentală a avut loc în Germania, care a renunțat la atitudinea sa mai degrabă conciliantă față de Rusia, trecând la o atitudine destul de contondentă, în linie cu atitudinile țărilor europene”, spune Sergiu Mișcoiu.

În opinia sa, „este de așteptat ca acest război să mai dureze probabil încă cel puțin o jumătate de an, dacă nu chiar un an și este de asemenea, un război cu un deznodământ deschis”. „Este foarte probabil ca atunci când va fi încheiată o pace între Ucraina și Rusia, aceasta să fie foarte fragilă, să avem de-a face în continuare cu un conflict înghețat. Schimbarea care a avut loc prin invazia rusă în Ucraina a generat o modificare a raporturilor pe termen foarte lung între Rusia și statele Europei. Nu ne așteptăm ca un final marcat de o pace temporară și oricum foarte puțin consistentă să schimbe la loc aceste relații, din contră, suntem într-o nouă perioadă de război rece cât se poate de evident, poate cel puțin la fel de evident ca războiul rece din perioada anilor 1960, să spunem”, adaugă Sergiu Mișcoiu.

Anca M. COLIBĂȘANU